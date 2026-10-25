解放軍報：應對重大台獨事變 全軍官兵應做好充分準備

今天是台灣光復81周年，《解放軍報》發表專文提出，應對重大台獨事變全軍官兵應做好充分準備，強化實現祖國完全統一的堅定意志，提高以武促統的戰略能力，做到隨時準備打仗、隨時能打勝仗。文章並強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，永遠不可能讓台灣分裂出去，軍隊必須充分做好應對各種複雜情況的準備，一旦有事能夠快速有效處置。

《解放軍報》25日刊出題為「怎麼看中國終將統一也必將統一的歷史大勢不可阻擋」的文章，稱2025年大陸全國人大常委會以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，宣示捍衛國家主權、統一及領土完整的堅定意志。

文章表示，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決，實現祖國完全統一是兩岸關係發展歷程的歷史定論，也是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。文章並將《開羅宣言》、《波茨坦公告》及聯合國大會第2758號決議列為相關歷史與法理依據，稱這些文件證明中國從法律和事實上收復台灣，並以「死路絕路」形容台獨前景。

《解放軍報》指出，近年來，為反制台獨分裂勢力和外部干涉勢力，解放軍多次在台島周邊海空域組織演習演訓，「兵力布勢越來越立體，行動樣式越來越豐富，全向圍島進逼之勢勒得越來越緊，充分展示了我軍捍衛國家主權和領土完整的堅定信心和強大能力」。

文章並引述鄧小平說法：「解決台灣問題就是兩隻手，兩種方式都不能排除。力爭用右手爭取和平解放，用右手大概力量要大一些，實在不行，還得用左手，即軍事手段。」強調大陸盡最大努力爭取和平統一，但作為軍人必須做好打仗的準備，對於冥頑不化的台獨分子和別有用心的外部干涉勢力，「就要用他們看得懂、感到怕的方式予以警醒和懲戒」。

《解放軍報》還提到，1661年4月，鄭成功發起收復台灣之戰。開戰一年多前，就開始了周密細致的準備，指出「沒有戰的能力，就難有祖國統一。必須直面戰爭、直面強敵，紮紮實實砥礪制勝硬功，讓對台懾壓的每一發炮彈、每一道航跡、每一次抵近都成為實實在在的戰鬥力」。

文章最後並稱，戰爭充滿著偶然性和不確定性，要對戰爭風險保持萬分警覺、做好萬全準備，緊貼作戰任務、作戰對手、作戰環境強化實戰實訓，全面提高打贏能力，確保一聲令下能夠迅即反應、果斷出擊，堅決粉碎任何台獨圖謀和外來干涉。

另，解放軍東部戰區25日則在微信公眾號發布訊息稱，1945年10月25日台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要成果，並稱「八十一載，時光荏苒，台灣光復作為兩岸同胞的共同榮光和全體中華兒女的民族記憶，不斷昭示我們——銘記光復歷史，捍衛山河一統」。