快訊

MLB／光芒開賽5棒就猛攻4分 釀酒人頑強逆轉戰局搶下2連勝

梁朝偉偕劉嘉玲悄來台！赴GD愛店大啖美食 行蹤露餡

中職／味全龍G5再拚封王內外野一般門票完售！ 系列賽觀眾人數寫新高

聽新聞
0:00 / 0:00

解放軍報：應對重大台獨事變 全軍官兵應做好充分準備

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
解放軍東部戰區25日發布台灣光復81周年主題海報喊話「銘記光復歷史，捍衛山河一統」。圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號
解放軍東部戰區25日發布台灣光復81周年主題海報喊話「銘記光復歷史，捍衛山河一統」。圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號

今天是台灣光復81周年，《解放軍報》發表專文提出，應對重大台獨事變全軍官兵應做好充分準備，強化實現祖國完全統一的堅定意志，提高以武促統的戰略能力，做到隨時準備打仗、隨時能打勝仗。文章並強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，永遠不可能讓台灣分裂出去，軍隊必須充分做好應對各種複雜情況的準備，一旦有事能夠快速有效處置。

《解放軍報》25日刊出題為「怎麼看中國終將統一也必將統一的歷史大勢不可阻擋」的文章，稱2025年大陸全國人大常委會以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，宣示捍衛國家主權、統一及領土完整的堅定意志。

文章表示，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決，實現祖國完全統一是兩岸關係發展歷程的歷史定論，也是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。文章並將《開羅宣言》、《波茨坦公告》及聯合國大會第2758號決議列為相關歷史與法理依據，稱這些文件證明中國從法律和事實上收復台灣，並以「死路絕路」形容台獨前景。

《解放軍報》指出，近年來，為反制台獨分裂勢力和外部干涉勢力，解放軍多次在台島周邊海空域組織演習演訓，「兵力布勢越來越立體，行動樣式越來越豐富，全向圍島進逼之勢勒得越來越緊，充分展示了我軍捍衛國家主權和領土完整的堅定信心和強大能力」。

文章並引述鄧小平說法：「解決台灣問題就是兩隻手，兩種方式都不能排除。力爭用右手爭取和平解放，用右手大概力量要大一些，實在不行，還得用左手，即軍事手段。」強調大陸盡最大努力爭取和平統一，但作為軍人必須做好打仗的準備，對於冥頑不化的台獨分子和別有用心的外部干涉勢力，「就要用他們看得懂、感到怕的方式予以警醒和懲戒」。

《解放軍報》還提到，1661年4月，鄭成功發起收復台灣之戰。開戰一年多前，就開始了周密細致的準備，指出「沒有戰的能力，就難有祖國統一。必須直面戰爭、直面強敵，紮紮實實砥礪制勝硬功，讓對台懾壓的每一發炮彈、每一道航跡、每一次抵近都成為實實在在的戰鬥力」。

文章最後並稱，戰爭充滿著偶然性和不確定性，要對戰爭風險保持萬分警覺、做好萬全準備，緊貼作戰任務、作戰對手、作戰環境強化實戰實訓，全面提高打贏能力，確保一聲令下能夠迅即反應、果斷出擊，堅決粉碎任何台獨圖謀和外來干涉。

另，解放軍東部戰區25日則在微信公眾號發布訊息稱，1945年10月25日台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要成果，並稱「八十一載，時光荏苒，台灣光復作為兩岸同胞的共同榮光和全體中華兒女的民族記憶，不斷昭示我們——銘記光復歷史，捍衛山河一統」。

台獨 統一 台灣光復 戰略 兩岸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣光復81周年央視發布衛星影像 台北港清晰可見

台獨聯盟：接收不等於光復 籲重新檢視光復節定位

洪秀柱：光復不容扭曲 和平更須守護

北京強化抗日敘事 學者：藉歷史牽制日本介入台海

相關新聞

解放軍報：應對重大台獨事變 全軍官兵應做好充分準備

今天是台灣光復81周年，《解放軍報》發表專文提出，應對重大台獨事變全軍官兵應做好充分準備，強化實現祖國完全統一的堅定意志，提高以武促統的戰略能力，做到隨時準備打仗、隨時能打勝仗。文章並強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，永遠不可能讓台灣分裂出去，軍隊必須充分做好應對各種複雜情況的準備，一旦有事能夠快速有效處置。

台灣光復81周年央視發布衛星影像 台北港清晰可見

今天是台灣光復81周年，也是大陸設立台灣光復紀念日一周年，大陸官媒25日密集發布紀念相關訊息。央視新聞發布「吉林一號」衛星影像俯瞰台灣，標記「這是中國台灣省」，影片從台灣島空拍畫面延伸至台北中正紀念堂、故宮、台北大巨蛋、台北港等地標；新華社轉發中共總書記習近平「祖國必須統一，也必然統一」的論述，人民日報則呼籲強化對中華民族及「祖國」的認同。

大陸設台灣光復紀念日滿周年 陸官媒再搬歷史文件論證「主權」談統一

今年10月25日台灣光復81周年，也是大陸設立「台灣光復紀念日」1周年。新華社24日發布新華時評指，兩岸近期舉辦學術研討會、歷史圖片展及專題音樂會等活動，紀念台灣擺脫日本殖民統治、重回「祖國」懷抱。文章稱，台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要成果，也是中國政府恢復對台行使主權的重要鐵證，並強調要凝聚推進「祖國完全統一」的意志與信心。

兩岸觀策／官員淪階下囚成常態 中共為何愈反愈腐？

中共二十屆五中全會本周一至周四（10月26日至29日）將在北京召開前，預計缺席人數、開除人數、遞補的中央委員人數都可能創下新紀錄。而在五中全會登場前，重慶前市長黃奇帆官宣落馬，則象徵著中國官場已進入沒有誰是絕對安全的新時代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。