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美加大限制對中科技投資 中國籲停止泛化國安概念

中央社／ 上海25日電

美國將實施「全面對外投資國家安全法」，計劃加大對中國敏感科技領域的投資限制。中國商務部昨晚敦促美方尊重市場經濟規律，停止泛化國安概念，將關注後續發展，保留採取相應措施的權利。

美國財政部於美東22日公布「全面對外投資國家安全法」（Comprehensive Outbound Investment NationalSecurity Act，簡稱COINS Act）草案，將在公眾意見徵詢期結束後定案。這是美國為防止中國利用兼具民用與軍事用途的技術危害國家安全，而採取的最新措施。

中國商務部昨晚在官網發布新聞發言人答記者問表示，注意到有關情況。新規則歧視性擴大對中國投資限制範圍，加大限制力度，是典型的泛化國家安全做法，違背兩國元首達成的重要共識，干擾中美兩國企業正常經貿合作，破壞國際經貿秩序。

中國商務部對此表示「嚴重關切、堅決反對」，將密切關注事態後續發展，保留採取相應措施的權利。

中國商務部表示，美方限制對中國投資，既不利於中美經貿合作，也會損害美國企業自身利益。敦促美方尊重市場經濟規律，停止泛化國家安全概念，停止將經貿問題政治化、武器化，為中美經貿合作創造良好環境。

美國國會於2025年通過「全面對外投資國家安全法」，以加強審查美國對中國、伊朗、俄羅斯等國家的投資，並維護美國國家安全。草案涵蓋先進晶片與人工智慧（AI）領域，也涵蓋部分生技相關化合物、材料及技術，包括腦機介面。

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