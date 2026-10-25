台灣光復81周年央視發布衛星影像 台北港清晰可見

今天是台灣光復81周年，也是大陸設立台灣光復紀念日一周年，大陸官媒25日密集發布紀念相關訊息。央視新聞發布「吉林一號」衛星影像俯瞰台灣，標記「這是中國台灣省」，影片從台灣島空拍畫面延伸至台北中正紀念堂、故宮、台北大巨蛋、台北港等地標；新華社轉發中共總書記習近平「祖國必須統一，也必然統一」的論述，人民日報則呼籲強化對中華民族及「祖國」的認同。

央視新聞25日發布的影片長42秒，除台北中正紀念堂、故宮、台北大巨蛋等地標外，也呈現玉山山脈、日月潭、淡水河、花蓮清水斷崖、宜蘭壯圍鄉、台南青鯤鯓扇形鹽田、嘉義好美濕地及台北港等景觀。

央視影片稱，透過衛星視角俯瞰台灣，「每條街道都清晰可見」。影片最後顯示「紀念台灣光復81周年」，並以「歸心不變，團圓有時」作為相關文字。影片指出，10月25日是台灣光復81周年，也是大陸設立台灣光復紀念日一周年。影片另以「歸心不變，團圓有時」作為相關文字，並呈現「1945年10月25日至2026年10月25日」的日期。

去（2025）年10月25日，大陸全國人大常委會第十八次會議昨天通過設立10月25日為「台灣光復紀念日」的決定，透過多種形式舉行相關紀念活動。

除央視外，人民日報則在微博發文指出，81年前，全體中華兒女前仆後繼、浴血奮戰，實現抗戰勝利和台灣光復。人民日報並稱，10月25日也是大陸設立台灣光復紀念日一周年，呼籲民眾「堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同」，增強「做堂堂正正中國人的志氣骨氣底氣」。

新華社以「寶島重光」為題發文，提及1945年10月25日台灣光復，並以「阿里山的雲、日月潭的水，始終映著同一個故鄉」形容台灣與中國大陸的關係，稱「歸心不變，團圓有時」。

同日，新華社還發布「台灣光復紀念日重溫總書記重要論述」相關內容，轉述習近平對台灣光復及兩岸關係的論述。習近平表示，1945年中國人民同世界各國人民一道，取得中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利，台灣隨之光復、重回祖國懷抱。他並稱，台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實無法改變，兩岸統一的歷史大勢也無法阻擋。

新華社在文中並以「祖國必須統一，也必然統一」作結，呼籲為推進祖國統一大業凝聚力量。

人民日報25日在微博發文紀念台灣光復81周年，稱81年前全體中華兒女浴血奮戰，實現抗戰勝利和台灣光復，並呼籲強化對中華民族、中華文化及祖國的認同。圖／取自人民日報微博