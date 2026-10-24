中共五中全會在即！陸政壇至今沒有接班人 分析：習近平進一步鞏固權威

中共五中全會將於26至29日召開。分析認為，五中全會預料不會出現重大人事變動，但中共總書記習近平將藉此機會進一步鞏固權威、推動黨內系統性變革。

路透社23日報導，專家普遍預期，習近平將於明年中共21大展開第4個任期，此次五中全會可讓他進一步鞏固權威、強化思想統一，並加深對黨內的影響力。

倫敦「布萊爾全球變化中心」（Tony Blair Institutefor Global Change）資深政策顧問奧斯曼（RubyOsman）表示，此次全會預料不會聚焦決定個別官員的升遷，而是藉此釋出訊號，習近平希望在明年中共21大前推動哪些系統性變革。

BBC中文網23日報導，五中全會也是觀察中共21大前人事布局的重要窗口。近年多名中共中央委員落馬，部分政治局職位出現空缺，這些位置會否有新安排，備受關注。

美國喬治亞州立大學政治學教授魏德曼（Andrew Wedeman）表示，近幾年被查的「老虎」數量屢創新高，反腐力度和速度遠超以往任何時期。這意味反腐運動確實查處了大量官員，但並未發揮威懾作用。

魏德曼指出，習近平如今面對的，已不再主要是前任時期提拔的官員，而是在他任內獲得提拔者的腐敗問題。

魏德曼形容，習近平清除落馬的「老虎」，再提拔新人接替，「卻發現自己是在一個已被污染的池子裡挑人」。這顯示問題未必只涉及個別官員或派系，而可能與整個幹部選拔機制有關。

報導指出，中國政壇至今沒有明確的接班人。魏德曼與美國智庫「亞洲協會政策研究所」研究員牛犇（Neil Thomas）均認為，這反映習近平面臨兩難：不指定接班人有助維持自身權威，但指定接班人則可能提前形成新的權力中心。

牛犇預測，五中全會後可能出現幾項變化，包括加強對重大項目及財政支出的監管、強化黨委書記問責機制、更多利用大數據查處腐敗、加強對地方官員的監管，以及進一步擴大紀檢部門的權力。

香港明報今天指出，此次五中全會將進一步推進全面從嚴治黨。中國人民大學中共黨史黨建研究院研究員夏璐表示，此次五中全會旨在將「全面從嚴治黨」從體系化構建階段，推向持之以恆的運作和鞏固階段。