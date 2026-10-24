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中國國新辦主任莫高義 任中共雲南省委書記

中央社／ 北京24日電

新華社報導，中國官方今天公布，中央宣傳部副部長、中國國務院新聞辦公室主任莫高義接任雲南省委書記。莫高義此前曾長期在廣東宣傳系統任職。

中共20屆五中全會前夕，中國官方今天公布地方人事異動。根據新華社報導，中共中央日前決定，莫高義任雲南省委委員、常委、書記，王寧不再擔任雲南省委書記、常委、委員職務。中共中央日前批准，劉奇凡任雲南省委委員、常委、副書記。雲南省委決定，劉奇凡任雲南省政府黨組書記。

公開簡歷顯示，莫高義現年62歲，湖北石首人。他長期在廣東省宣傳系統任職，歷任省委外宣辦副主任科員、主任科員，省委外宣辦（省新聞辦）副主任（正處級）、常務副主任（副廳級）等職。

2010年9月，莫高義任廣東省委宣傳部副部長兼省委外宣辦（省新聞辦）主任，之後任南方報業傳媒集團黨委書記、管委會主任，南方日報社社長，南方報業傳媒集團有限公司董事長、黨委書記等。

2017年3月，莫高義出任廣東省韶關市委書記；2018年12月任中共中央紀委國家監委宣傳部部長（副部長級），2021年3月任北京市委常委、宣傳部部長；2024年3月，莫高義任中共中央宣傳部副部長，中國國務院新聞辦公室主任，直至此番履新。

另外，中國湖南省官方今天公布，中共湖南省委副書記謝衛江獲任湖南省政府黨組書記，謝衛江出生於1973年，今年53歲。據江西日報報導，江西省委決定，中共江西省委副書記陳永奇履新江西省政府黨組書記，陳永奇出生於1967年，今年59歲，在山西工作多年。

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