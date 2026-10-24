中國發表太空治理立場 防止太空軍備競賽

近年美中進入太空競賽，中國昨天發表「關於加強外空治理的中國立場」，指出應堅持基於和平目的探索和利用太空，反對太空武器化、戰場化，以及盡一切可能防止太空軍備競賽。

新華社23日報導，中國昨天發表關於對太空治理的立場時提到，太空軍備競賽風險和戰場化趨勢，已成為太空安全面臨的最大威脅和挑戰，加強太空全球治理是各國共同責任。

中國提出多項主張，包括反對利用太空從事危害他國國家主權、安全、發展利益的行動；堅持基於和平目的探索和利用太空，反對太空武器化、戰場化，反對一國濫用其國內法對他國太空活動設置障礙或進行單邊制裁。

中國又提出，反對採取進攻性太空軍事政策，應盡一切可能防止太空軍備競賽，並要避免太空武裝衝突。為減少誤解誤判，鼓勵各國加強太空安全對話，並展開必要的航天發射、碰撞風險預警和殘骸隕落通報，以加強危機預防和管控。

中國又提出，應規範商業航天，保證商業航天企業展開太空活動時，嚴格遵守相關國內法和國際法，不侵害他國合法權益，特別是避免非法介入他國武裝衝突和內部事務。

近年美中太空競賽升溫，路透社今年9月曾報導，美中雙方都在為可能延伸至太空的衝突做準備，包括部署「獵殺衛星」、軌道機動與反衛星能力。