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郭寧寧任福建省黨組書記將接任省長一職
官方今天宣布，1970年出生的郭寧寧任福建省政府黨組書記。預計郭寧寧之後將接任福建省省長職務，此前的福建省長趙龍已升任福建省委書記。
中共福建省委決定，郭寧寧任福建省政府黨組書記。郭寧寧是第20屆中央候補委員，升職前是福建省委副書記、福州市委書記。港媒明報指出，郭寧寧預料將升任福建省長。
據公開資料，郭寧寧，1970年7月出生，遼寧瀋陽人，北京清華大學經濟學博士，註冊會計師。她是中共第二十屆中央候補委員。
據人民網，郭寧寧曾長期在中國銀行工作，歷任中國銀行金融市場總部總經理，香港分行行長，新加坡分行行長等職。
2016年4月，郭寧寧出任中國農業銀行執行董事、副行長、黨委委員。
2018年10月，郭寧寧任福建省政府黨組成員，11月當選為福建省政府副省長。2021年任副省長，後任福建省委常委，省政府常務副省長、黨組副書記，2024年4月起兼任福建省委金融工委書記。2024年5月，郭寧寧任福建省委常委、福州市委書記。2025年任福建省委副書記。
若郭寧寧在走完程序後，出任福建省省長，將是目前三位大陸女性省長之一。另兩位是黑龍江省省長梁惠玲、四川省省長施小琳。
另外，據新華社報導，日前中共中央批准，林濤任福建省委副書記，秦海翔任福建省委委員、常委；福建省委決定，秦海翔任福州市委書記。
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