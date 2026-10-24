唐登杰任山西省委書記、王志軍湖南省委書記

儘管外界預期中共總書記習近平明年將再連任，但他的接班人選近日也引發外媒關注；外媒引述專家指出，在密集「打虎」下，習近平如今不得不面對自己要在已被汙染的池子裡挑人。中國政壇至今沒有明確的接班人，反映習近平面臨兩難：不指定接班人有助維持權威，指定接班人則可能提前形成新的權力中心。

2026-10-24 14:29