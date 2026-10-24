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唐登杰任山西省委書記、王志軍湖南省委書記

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
61歲的大陸國務院副秘書長王志軍獲任中共湖南省委書記。圖/微博照片
61歲的大陸國務院副秘書長王志軍獲任中共湖南省委書記。圖/微博照片

中共五中全會前夕，大陸官方公佈一系列省級官員調整，大陸國務院副秘書長王志軍獲任中共湖南省委書記。

據中新社和上觀新聞10月24日報導，中共中央日前決定，王志軍任湖南省委委員、常委、書記，沈曉明不再擔任湖南省委書記、常委、委員職務。

公開資料顯示，現年61歲的王志軍是內蒙古呼和浩特人、中共二十屆中央委員，擁有經濟學碩士學位。曾先後擔大陸國家發展改革委國民經濟綜合司處長，國家能源領導小組辦公室綜合組副巡視員，中央財經領導小組辦公室經濟一局副局長、巡視員、經濟五局局長，中央財經委員會辦公室經濟一局局長等職。

2019年1月起，王志軍出任中國工業和信息化部黨組成員、副部長，2022年4月調任黑龍江省委副書記。2023年6月，王志軍擔任中國國務院副秘書長（分管國務院辦公廳日常工作，正部長級），直至此番履新。　　

原中共湖南省委書記沈曉明現年63歲，曾任海南省省長、海南省委書記等職，2023年3月任湖南省委書記，直至這次調整。沈曉明也是中共二十屆中央委員。

另據央視新聞，中共山西省第十三屆委員會第一次全體會議10月24日選舉唐登杰為省委書記。

據公開資料，1964年出生的唐登杰，是同濟大學機械工程系畢業，曾在上海上海大眾汽車、上海汽車工業總公司工作。

曾任上海汽車工業（集團）總公司副總裁上海電氣（集團）總公司總裁。2001年起任上海市工業工作黨委副書記、市經濟委員會主任。2003年任上海市人民政府副市長。

2011年唐登杰調任中國兵器裝備集團公司董事、總經理、黨組副書記、黨組書記。2017任工業與資訊化部副部長。2018.任福建省委副書記，省政府黨組書記、省長。2020調回北京任國家發展與改革委員會黨團副書記、副主任（正部長級）

2022年任民部長。2023年10月山西省委書記。

63歲的唐登杰，將續任山西省委書記。圖/山西衛視
63歲的唐登杰，將續任山西省委書記。圖/山西衛視

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