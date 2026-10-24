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曾任李強副手 諸葛宇傑任中共青海省委副書記

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
曾任大陸總理李強副手的諸葛宇杰被任命為青海省委副書記、省政府黨組書記。圖/微博照片
曾任大陸總理李強副手的諸葛宇杰被任命為青海省委副書記、省政府黨組書記。圖/微博照片

中共湖北省委副書記諸葛宇傑，獲任青海省委副書記、省政府黨組書記，估計會在不久後擔任省長一職。這位曾任大陸總理李強副手的「70後」官員，終於在副部一級多年後，站上「正部」級官位。

據「青海日報」微信公眾號星期六（10月24日）消息，中共中央日前批准，諸葛宇傑任青海省委委員、常委、副書記。青海省委決定，諸葛宇傑任青海省政府黨組書記。

諸葛宇傑此前擔任湖北省委副書記，是中共二十屆中央候補委員。

公開資料顯示，1971年5月出生的諸葛宇傑是上海人，2023年調任湖北前仕途一直在上海。他早年在國企工作，曾任上海港務工程公司經理、黨委書記，上海港口設計研究院院長，洋山同盛港口建設有限公司總經理，上海國際港務（集團）股份有限公司總裁、黨委副書記等職。

2013年至2016年間，諸葛宇傑在上海楊浦區先後擔任區委副書記、區長、區委書記。他於2016年7月升任上海市委副秘書長，隔年任上海市委秘書長，2017年5月躋身上海市委常委。

2022年3月新冠疫情期間，諸葛宇傑履新上海市委副書記，同年5月兼任市委政法委書記。2023年兩會前夕，諸葛宇傑調離上海，轉任湖北省委副書記，至此番履新。

諸葛宇杰早在九年前，就是時任上海市委書記李強的大管家，42歲晉升副部，在中共二十大前升為上海市委副書記，兼任上海市政委秘書長、市政法委書記。據前大陸媒體人蔡慎坤在社交平台X上的貼文指出，諸葛宇杰可算是李強的得意門生。二十大後平調到湖北擔任省委副書記。當許多70後躋身正部級時，他好像被李強遺忘了。

李強2017年至2022年任上海市委書記，諸葛宇傑同期歷任上海市委常委、市委秘書長、市委副書記等職，多次陪同李強出席活動。

蔡慎坤的文章稱，中共二十一大前夕，各路人馬紛紛卡位站坐，諸葛宇杰終於如願以償，在55歲時解決了正部（省），下一步的仕途取決於李強是否繼續占據中共黨內排名第二的位置。

李強

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