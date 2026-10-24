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北京強化抗日敘事 學者：藉歷史牽制日本介入台海

中央社／ 台北24日電

北京近年持續強化二戰及抗日戰爭歷史敘事，頻繁藉歷史問題批評日本。學者分析，中國將歷史作為地緣政治工具，試圖削弱日本關切台海安全的正當性，並透過輿論宣傳牽制日本介入台海，這也反映日本已成為中國在台灣問題上必須交涉的對象。

熟悉二戰與國共歷史的學者指出，北京近年高調宣傳抗日歷史，與中共早期對日態度形成對比。毛澤東過去接見日本訪客時，曾多次談及日本侵華客觀上有助於中共取得政權，相關談話應放在當時國共內戰及冷戰國際局勢下理解。

學者回顧，中共在冷戰初期，對抗日歷史多採取冷處理立場。毛澤東過去接見日本訪客時，曾多次發表「如果沒有日本的侵略，我們不可能消滅國民黨，不可能建立中華人民共和國」等言論，這反映出當時的歷史現實，即日本侵華嚴重消耗國民政府軍力，使中共得以在敵後發展並於戰後奪取政權。

學者指出，北京對抗日歷史的詮釋隨政治需求轉變。2014年中國設立南京大屠殺死難者國家公祭日，2017年將教科書中的「八年抗戰」修改為「十四年抗戰」；隨著日本近年高度關切台海和平與區域安全，北京便頻繁拉出二戰歷史，試圖將民主日本連結至「軍國主義復僻」，藉此剝奪日本在區域安全議題上的發言正當性。

學者認為，北京當局將歷史作為地緣政治武器，不僅無法掩蓋其歷史敘事隨政治利益任意翻轉的本質，更曝露出對區域民主陣營緊密合作的焦慮。一個大國若欲獲得鄰國尊重，應建立在對當前國際法規與客觀歷史事實的尊重之上，而非持續藉由選擇性的歷史記憶發動政治對抗。

政治大學安倍晉三研究中心主任李世暉接受中央社訪問表示，自日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」議題發言後，中國開始重新思考台灣問題在其歷史敘事中的關鍵性，過去中日歷史爭議主要集中於戰爭、歷史教科書及靖國神社等議題，極少涉及台灣，如今北京開始強化兩者連結。

李世暉分析，北京一方面向中國民眾強調台灣屬於中國的官方立場，另一方面透過國際宣傳，試圖塑造日本未充分反省侵略歷史、卻企圖再度將台灣納入影響範圍的形象，藉此讓日本在台灣問題上退縮，或使其立場難以站得住腳。

對於毛澤東當年對日談話，李世暉指出，1960年代中蘇因路線分歧而交惡，中國希望尋求周邊國家合作以抗衡蘇聯，日本也是可能爭取的對象。

他表示，如今中國面對的主要戰略威脅是美國，日本則是美國在亞洲的重要盟友。無論日本或駐日美軍，都可能在台海衝突中扮演重要角色，因此北京試圖藉歷史問題牽制日本，避免日本完全站在美國一方。

他指出，過去中國在台灣問題上主要與美國交涉，如今開始與日本觸及台灣議題，反映北京認知到日本可能具備介入台海的能力與意願。

李世暉強調，日本已成為中國在台灣問題上必須交涉的對象之一，「從我們的角度來看，是真正的台灣問題的國際化」。

抗日 台海 北京

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