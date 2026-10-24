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「70後」諸葛宇杰任中共青海省委副書記、省政府黨組書記
此前擔任湖北省委副書記的諸葛宇杰，接任青海省委副書記、省政府黨組書記。諸葛宇杰1971年出生，他是20屆中央候補委員，曾長期在上海工作。
據青海日報微信公眾號今天的消息，中共中央日前批准，諸葛宇杰任青海省委委員、常委、副書記。青海省委決定，諸葛宇杰任青海省政府黨組書記。
諸葛宇杰此前擔任湖北省委副書記，是20屆中央候補委員。
公開資料顯示，諸葛宇杰1971年5月出生，今年55歲，上海人。2023年調往湖北工作前，仕途一直在上海。
諸葛宇杰早年在國企工作，曾任上海港務工程公司經理、黨委書記，上海港口設計研究院院長，洋山同盛港口建設有限公司總經理，上海國際港務（集團）股份有限公司總裁、黨委副書記等職。
2013年至2016年間，諸葛宇杰在上海楊浦區先後擔任區委副書記、區長、區委書記。2016年7月，諸葛宇杰升任上海市委副秘書長，隔年任上海市委秘書長，2017年5月躋身上海市委常委。
2022年3月COVID-19疫情期間，諸葛宇杰履新上海市委副書記，是中國首位「70後」（1970年代出生）省級黨委副書記，並在同年5月兼任市委政法委書記。2023年兩會前夕，諸葛宇杰調離上海，轉任湖北省委副書記，到這次職務履新。
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