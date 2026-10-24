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「70後」郭寧寧任福建省政府黨組書記 料接省長
中國官方今天宣布，1970年出生的郭寧寧任福建省政府黨組書記。預計郭寧寧之後將接任福建省長，此前的福建省長趙龍已升任福建省委書記。
中共福建省委決定，郭寧寧任福建省政府黨組書記。郭寧寧是第20屆中央候補委員。港媒明報指出，郭寧寧預料將升任福建省長。
郭寧寧曾任中國農業銀行執行董事、副行長、黨委委員，福建省副省長，常務副省長，福州市委書記等職，被外界視為中共官方培養的金融專業知識的官員，她也曾在中國銀行香港分行和新加坡分行工作。
另外，據新華社報導，日前中共中央批准，林濤任福建省委副書記，秦海翔任福建省委委員、常委；福建省委決定，秦海翔任福州市委書記。
公開簡歷顯示，林濤1971年出生。他曾任廣東省副省長，國務院副秘書長等職，今年4月任福建省委常委、廈門市委書記，至此番履新。秦海翔1969年出生。2022年10月，秦海翔任住房和城鄉建設部副部長，至此番履新。
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