快訊

基隆、汐止等4萬5千戶停電還有1萬多戶停電搶修中 已復電75%

才遭瘋傳死訊！韓媒：金正恩睽違1年多突訪中國大陸

上班族狂點人工淚液... 卻結膜紅腫、纖維化 眼科醫生揪1成分是禍首

聽新聞
0:00 / 0:00

「70後」郭寧寧任福建省政府黨組書記 料接省長

中央社／ 北京24日電

中國官方今天宣布，1970年出生的郭寧寧任福建省政府黨組書記。預計郭寧寧之後將接任福建省長，此前的福建省長趙龍已升任福建省委書記。

中共福建省委決定，郭寧寧任福建省政府黨組書記。郭寧寧是第20屆中央候補委員。港媒明報指出，郭寧寧預料將升任福建省長。

郭寧寧曾任中國農業銀行執行董事、副行長、黨委委員，福建省副省長，常務副省長，福州市委書記等職，被外界視為中共官方培養的金融專業知識的官員，她也曾在中國銀行香港分行和新加坡分行工作。

另外，據新華社報導，日前中共中央批准，林濤任福建省委副書記，秦海翔任福建省委委員、常委；福建省委決定，秦海翔任福州市委書記。

公開簡歷顯示，林濤1971年出生。他曾任廣東省副省長，國務院副秘書長等職，今年4月任福建省委常委、廈門市委書記，至此番履新。秦海翔1969年出生。2022年10月，秦海翔任住房和城鄉建設部副部長，至此番履新。

福建 中共 中國銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣漁產品輸陸通關加快 卓伯源：盼建長久機制

福建4至9月台漁產品進口額年增逾三成五 廈門台灣漁產品展售中心揭牌

台灣漁產品輸入大陸 宋濤：為更多台灣農漁業者開拓大陸市場提供便利

習近平高調紀念長征90周年 胡春華缺席

相關新聞

五中全會前宣示高壓反腐 習近平鞏固權威、鋪路第4任？

中共二十屆五中全會26日登場，此次主題「全面從嚴治黨」；而五中全會前，中共政治局昨開會再次強調保持懲治腐敗高壓態勢。外媒引述分析人士指出，外界普遍預期中共總書記習近平將在明年召開的中共第二十一次全國代表大會上，開啟第四個黨總書記任期，這次五中全會將為他提供進一步鞏固權力、強化思想統一，及加深個人對中共影響力的機會，同時表明習近平希望在競爭激烈的2027年黨代會之前，推動全系統範圍內的變革。

李強？蔡奇？習近平密集打虎 「髒池子」如何挑接班人？

儘管外界預期中共總書記習近平明年將再連任，但他的接班人選近日也引發外媒關注；外媒引述專家指出，在密集「打虎」下，習近平如今不得不面對自己要在已被汙染的池子裡挑人。中國政壇至今沒有明確的接班人，反映習近平面臨兩難：不指定接班人有助維持權威，指定接班人則可能提前形成新的權力中心。

日防衛省沖繩防衛局透露：美軍「堤豐」中程飛彈系統已運抵嘉手納基地

日本共同社報導，日本防衛省沖繩防衛局23日透露，此前臨時部署在鹿兒島縣鹿屋市海上自衛隊鹿屋航空基地的美軍中程飛彈發射裝置「堤豐」已運抵美軍嘉手納基地（沖繩縣嘉手納町等地）。關於運抵日期及裝置數量等細節，沖繩防衛局表示「這涉及美軍運用相關事項，不便作答。」該系統預計將存放在嘉手納。

陸發布外空治理中國立場文件 明確反對外空武器化、戰場化

大陸新華社及外交部昨晚發布政策立場文件「關於加強外空治理的中國立場」。該文件主張，外空探索的成果，應惠及所有國家。文件中，中國並明確宣示，中國堅持基於和平目的探索和利用外空，反對外空武器化、戰場化。反對一國濫用其國內法對他國外空活動設置障礙或進行單邊制裁。文件還強調，中國反對採取進攻性外空軍事政策，盡一切可能防止外空軍備競賽。

發展「冰上絲綢之路」 中俄第四次北極聯合科考歷時2個月落幕

中俄正積極推進北極合作，據新華社報導，第四次中俄北極聯合科學考察22日圓滿完成，報導稱，此次科考活動歷時64天，為研究「冰上絲綢之路」海域環境快速變化規律提供了關鍵科學數據與實物樣品支撐。

大陸外長王毅：中美有責任共同發展、管控AI

中國大陸外長王毅23日在河北雄安新區會見赴陸出席2026全球治理論壇（雄安）的美國亞洲協會董事會共同主席桑頓（John Thornton）和美國紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）時表示，中美作為人工智慧（AI）第一梯隊國家，有能力也有責任共同發展好、管控好人工智慧，「我們不僅要防範風險，也要開展合作」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。