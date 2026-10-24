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中國國務院副秘書長王志軍 任中共湖南省委書記
中國官方今天公布，中國國務院副秘書長王志軍任中共湖南省委書記。王志軍今年61歲，是中共20屆中央委員，長期在中央工作。
據中國新聞週刊報導，中共中央日前決定，王志軍任湖南省委委員、常委、書記，沈曉明不再擔任湖南省委書記、常委、委員職務。
公開資料顯示，王志軍出生於1965年，內蒙古呼和浩特人，1987年8月參加工作。
王志軍曾先後擔任國家發展改革委國民經濟綜合司處長，國家能源領導小組辦公室綜合組副巡視員，中央財經領導小組辦公室經濟一局副局長、巡視員、經濟五局局長，中央財經委員會辦公室經濟一局局長。
2019年1月，王志軍任工業和信息化部黨組成員、副部長，2022年4月，王志軍任黑龍江省委副書記。
2023年6月，任國務院副秘書長（分管國務院辦公廳日常工作，正部長級）。王志軍是20屆中央委員。
前中共湖南省委書記沈曉明現年63歲，曾任海南省省長、海南省委書記等職，2023年3月任湖南省委書記，直到這次調整。沈曉明也是中共20屆中央委員。
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