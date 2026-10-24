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日防衛省沖繩防衛局透露：美軍「堤豐」中程飛彈系統已運抵嘉手納基地

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
美軍「堤豐」系統運抵沖繩嘉手納基地。 共同社
美軍「堤豐」系統運抵沖繩嘉手納基地。 共同社

日本共同社報導，日本防衛省沖繩防衛局23日透露，此前臨時部署在鹿兒島縣鹿屋市海上自衛隊鹿屋航空基地的美軍中程飛彈發射裝置「堤豐」已運抵美軍嘉手納基地（沖繩縣嘉手納町等地）。關於運抵日期及裝置數量等細節，沖繩防衛局表示「這涉及美軍運用相關事項，不便作答。」該系統預計將存放在嘉手納。

報導稱，「堤豐」可搭載長射程巡航飛彈「戰斧」。這有望強化威懾力，另一方面對於美軍在日本部署「堤豐」，中國和俄羅斯分別表示反對。

報導提到，圍繞著「堤豐」存放於嘉手納，沖繩防衛局9月宣布，美方介紹稱這並非在日本的永久部署。據稱運用部隊也不會部署。嘉手納町町長當山宏曾要求撤回該計劃，稱其「無視町民感情，荒謬絕倫，絕對無法容忍」。

另央視新聞客戶端也報導，10月19日至29日，日本與美國在日本多地舉行「利劍27」聯合軍演，相關動向引發日本國內外輿論關注與警覺。日本宮城縣原水爆禁止協議會事務局長川名直子受訪表示，這樣的軍事演習實在荒唐至極，應該立即停止。我們應該真正按照和平憲法的精神行事，我真的希望現行政策能盡快停止。

報導稱，這次演習中出現了射程約1000公里的「25式地對艦飛彈」，引發高度關注。川名直子表示，日本民眾應團結起來反對部署這些飛彈。實際上，這些飛彈究竟有沒有必要部署，當地居民幾乎沒有得到充分的解釋。對於這種強硬推進的做法，大家都感到憤怒。我認為，我們必須團結起來，共同反對這些措施。

日本宮城縣原水爆禁止協議會事務局長川名直子接受大陸央視新聞訪問，認為美日軍演荒唐至極。 央視新聞客戶端
日本宮城縣原水爆禁止協議會事務局長川名直子接受大陸央視新聞訪問，認為美日軍演荒唐至極。 央視新聞客戶端

美日利劍27聯合軍演中出現射程約1000公里的「25式地對艦飛彈」，日本宮城縣原水爆禁止協議會事務局長川名直子表示，日本民眾應團結起來反對部署這些飛彈。</p><!--7--><p> 央視新聞客戶端
美日利劍27聯合軍演中出現射程約1000公里的「25式地對艦飛彈」，日本宮城縣原水爆禁止協議會事務局長川名直子表示，日本民眾應團結起來反對部署這些飛彈。

央視新聞客戶端

沖繩 美軍 日本

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