陸發布外空治理中國立場文件 明確反對外空武器化、戰場化

大陸新華社及外交部昨晚發布政策立場文件「關於加強外空治理的中國立場」。該文件主張，外空探索的成果，應惠及所有國家。文件中，中國並明確宣示，中國堅持基於和平目的探索和利用外空，反對外空武器化、戰場化。反對一國濫用其國內法對他國外空活動設置障礙或進行單邊制裁。文件還強調，中國反對採取進攻性外空軍事政策，盡一切可能防止外空軍備競賽。

文件起頭指出，外空是人類生存和發展的新領域和新家園。探索浩瀚宇宙，和平利用外空，是全人類的共同理想，既關乎各國經濟建設、科技發展、國家安全和社會進步，更關乎全人類共同福祉。外空探索的成果，應惠及所有國家。

文件指出，隨著外在空中探索、開發和利用活動的頻率、密度、深度爆發式增長，外空領域現行國際法體系滯後性逐漸顯現。發展中國家取得太空科技的權利受到限制。外空軍備競賽風險與戰場化趨勢，成為外空安全的最大威脅與挑戰。加強外空全球治理，是擺在人類面前的迫切課題，也是各國共同責任。

它稱，在此背景下，中國主張以實踐全人類共同價值為根本遵循，奉行主權平等，遵守國際法治。堅持外空發展與安全、外空穩定與永續性並重，在外空領域推動建構人類命運共同體，造福全人類。

此一立場文件提出10項主張。第一、堅持開放共享。秉持著「外層空間是人類的共同疆域」，鼓勵各國提供外空公共產品與服務，推動外空探索成果惠及全人類。落實聯合國空間2030議程，重視發展中國家在外空領域的能力建構與應用需求。加速航太技術成果向民生領域轉化，深化防災減災、緊急救援、氣變應變等各領域與航太技術深度融合。

第二，文件主張，尊重各國權利。維護各國公平進入外空、不受歧視地探索和利用外空的權利，反對利用外空從事危害他國國家主權、安全、發展利益的行動。尊重各國外空資產、外空活動及人員的主權、安全及其他合法權益。

第三則是遵守國際法治。維護以《外空條約》等國際法為基礎的外空國際秩序，確保國際法平等統一適用。堅持基於和平目的探索和利用外空，反對外空武器化、戰場化。反對一國濫用其國內法對他國外空活動設置障礙或進行單邊制裁。

第四是推動創新發展。支持進行軌道維護、深空探測、近地小行星防禦等太空科研和技術創新應用。鼓勵並支持科學研究機構、企業、高等院校、社會團體等各類主體，依法依規廣泛參與外空探索與創新。

第五則是維護共同安全。堅持外空領域安全不可分割原則，重申各國在外空的安全利益相互依存，任何國家在尋求自身外空安全時應兼顧其他國家合理安全關切。透過對話與合作凝聚共識，形成外空安全綜合治理方案，維護外空和平穩定。

第六則是防止武裝衝突。文件指稱，反對採取進攻性外空軍事政策，盡一切可能防止外空軍備競賽。重申在國際關係中遵循不得使用或威脅使用武力原則，防止對外空物體使用或威脅使用武力，避免外空武裝衝突。支持談判締結外空軍控國際法律文件。

另第七是減少誤解誤判。採取適當、可行的透明度和建立信任措施。鼓勵各國加強外空安全對話切實履行空間物件資訊登記國際義務。加強危機預防和管控。

值得注意是的，第八項主張，中國要求規範商業航太。條文敘述似有影射SpaceX在俄烏戰爭中的角色。文件認為在鼓勵發展外空經濟的同時，應建立和完善國家監管體系，確保商業航太企業在進行外空活動時，不侵害他國合法權益，特別是避免非法介入他國武裝衝突和內部事務。

第九項主張是深化國際合作。堅持行動導向。促進太空科學、太空技術和太空應用等領域的國際交流與合作，反對歧視性政策和壁壘。第十項則是推動全球治理。文件主張維護聯合國在外空全球治理的主通路地位。鼓勵其他多邊機制，避免任何歧視性、排他性安排，並提升發展中國家代表性和發言權。推動在普遍參與的基礎上建構開放、公正、有效的治理機制。