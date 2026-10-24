發展「冰上絲綢之路」 中俄第四次北極聯合科考歷時2個月落幕

中俄正積極推進北極合作，據新華社報導，第四次中俄北極聯合科學考察22日圓滿完成，報導稱，此次科考活動歷時64天，為研究「冰上絲綢之路」海域環境快速變化規律提供了關鍵科學數據與實物樣品支撐。

新華社23日報導，第四次中俄北極聯合科學考察隊22日乘坐俄羅斯「拉夫連季耶夫院士號」科考船返回俄羅斯符拉迪沃斯托克港（海參崴港），圓滿完成預定的海上考察任務。本次科考是在8月20日於符拉迪沃斯托克啟動。報導表示，在64天的作業期間，科考船航程達9840餘海里。

報導稱，海上作業期間，中俄科考隊員密切配合，克服高緯度海域風大浪急、浮冰阻隔、海況複雜等困難，有序開展海底底質取樣、溫鹽深多參數剖面觀測、海表光譜觀測、海表浮游生物調查及海表營養鹽連續監測等工作，獲取了「大量」海洋底質、水文、氣象、生物和化學等方面的樣品及觀測數據，為研究「冰上絲綢之路」海域環境快速變化規律、揭示其驅動機制提供了關鍵科學數據與實物樣品支撐。

報導指出，本次聯合科考由大陸自然資源部第一海洋研究所、山東科技大學和俄羅斯科學院遠東分院太平洋海洋研究所共同組織實施，中方參航人員共9人。

俄羅斯科學院遠東分院太平洋海洋研究所代理所長瓦西連科8月在任務啓動儀式上說，聯合科考有助於鞏固俄中關係，加強雙方在北極和太平洋地區的合作。他並提及目前北極航道貨運量不斷增加，在全球經濟中的地位日益提升，「有必要對相關海域進行全方位的科學研究」。

山東科技大學海洋學院執行院長杜立彬說，北極是全球氣候變化的敏感區、全球海洋科學研究的前沿陣地，更是共建「冰上絲綢之路」、深化中俄極地海洋合作的核心區域。本次任務是推進中俄務實合作的關鍵舉措。

大陸國務院總理李強21日在聖彼得堡與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）共同主持中俄總理第31次定期會晤，並共同簽署聯合公報，內容也提到將促進北極航道貨運量和中俄港口間北極航道班次數量穩步增長，增強北極航道競爭力；推動開展極地船舶建造領域互利合作，對中俄開展北極合作的企業給予協助。