王毅全球治理論壇提8項行動 第一項行動即辦好今年APEC峰會

大陸外交部長王毅昨23日在「2026全球治理論壇（雄安）」開幕式上表示，全球治理追求的是各國人民的共同福祉，依靠的是國際社會的共同努力。今年是新中國恢復聯合國合法席次55週年。作為聯合國創始會員國和安理會常任理事國，中國起而行之，為構建更加公正合理的全球治理體系作出不懈努力。他提出8項中方將採取的務實行動，而列名第一的就是辦好今年APEC峰會，推進亞太共同體和亞太自貿區建設。

王毅也宣讀了大陸國家主席對此次論壇的致函內容。習近平指出，當前，世界百年變局加速演進，和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字有增無減。他提出全球治理倡議，旨在推動建構更公正合理的全球治理體系，建立一個更美好的世界。

習近平表示，中國願同各方一道，實踐共商共建共享的全球治理觀，以信心匯聚力量，以合作破解難題，推動落實全球治理倡議，為變亂交織的世界注入更多確定性和正能量，攜手邁向人類命運共同體。

8項中方採取的務實行動中，第8項行動就是與此次全球治理論壇題旨直接相關的「成立全球治理研究中心」，他表示，中國聚焦全球治理的重大理論和實踐問題，搭建高水平學術平台，發布「全球治理指數」，編寫年度報告，為改革完善全球治理提供學理支持和智力支撐。

王毅逐一列舉說明8項行動，他說，首先是辦好今年的亞太經合組織領導人非正式會議，聚焦開放、創新、合作三大優先領域打造更多成果，同各方一道推進亞太共同體和亞太自貿區建設。

其次是持續深入參與推動聯合國改革，王毅表示，中國支持聯合國透過瘦身減負、提質增效，更好履行職責使命、更好服務廣大會員國、更好應對全球性挑戰。

王毅提出的第6項務實行動，是發布《關於加強外空治理的中國立場》，他表示，中國將推動外空治理規則跟上探索，體現廣泛參與，成果惠及各國。而第7項行動則是發布《「人工智慧能力建構普惠計畫」進度報告》，系統整理《計畫》提出兩年來達成的合作成果、實務經驗與生動案例，推動人工智慧國際合作走深走實。

其餘第3、4、5項行動分別是發揮好「全球治理之友小組」作用，歡迎更多志同道合的國家加入小組；推動《海洋生物多樣性協定》的全面有效實施；以及推動校正全球人權治理，將發展權置於多邊人權議程突出位置。