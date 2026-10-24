聽新聞
0:00 / 0:00

西藏那曲規模7強震 餘震500起恐衍生山崩

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
西藏那曲發生規模七地震已知十六人死亡，地震發生後當地救災部門進入災區搜救受困人員。新華社
西藏那曲發生規模七地震已知十六人死亡，地震發生後當地救災部門進入災區搜救受困人員。新華社

大陸西藏那曲市巴青縣廿二日晚間發生規模七地震，是今年以來大陸最大的地震，且震源深度僅十公里，目前已造成十六死、七十六傷，房屋倒塌及受損超三百戶，地震後已發生超過五百起餘震。中共總書記習近平作出指示，要求全力展開人員搜救，並防止發生次生災害。

西藏日報報導，這起地震發生在廿二日晚間十點卅三分。西藏那曲市政府昨天下午通報上述人員死傷情況，及地震造成房屋倒塌及受損三三九戶、牲畜棚圈受損廿座。地震也波及青藏鐵路格爾木至拉薩部分區段，列車一度停駛，至昨天上午八時限速恢復運行；部分公路亦受損。

大陸地震局指出，這起地震是一次拉張型破裂（張裂型破裂），屬於青藏高原「羌塘地塊」的一次能量釋放，未來數日餘震多。截至廿三日下午十二點，已記錄到五○一次餘震，規模三以上共廿七次，最大餘震規模達四點三級。

西藏官方指出，災區平均海拔接近四八○○公尺，夜間氣溫低，加上地震擾動山體，滑坡、崩塌、滾石是當前最主要的次生災害風險。重災區瑪如鄉二村等十八個安置點已搭建完畢，其餘安置點正在搭建中，已轉移群眾一二四八九人。

新華社報導，地震發生後，大陸國家主席習近平作出指示，要求全力開展人員搜救，全力做好傷員救治工作，並強調要密切監測震情和天氣變化，科學實施救援，防止發生次生災害。

陸委會昨上午發布新聞稿，代表政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，並指已請海基會設法透過管道掌握國人在相關地區的安危。

西藏 強震 習近平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

西藏那曲強震已16死…習近平指示全力搜救 陸委會表達慰問

西藏那曲強震16死76傷 官方：未發現失聯人員

影／逃生畫面曝！今年大陸最大地震 西藏那曲昨夜7級強震已致16死46傷

「像幾百頭氂牛跑」 西藏那曲7級地震16死54傷 氣溫低救援難

相關新聞

五中全會前 中共宣示高壓反腐

中共二十屆五中全會將於二十六日登場，這次全會以「全面從嚴治黨」為核心議題，而在持續整肅官員隊伍之際，中共政治局昨天召開會議，審議「關於二十屆中央第七輪巡視情況的綜合報告」。會議強調，中央和國家機關是踐行「兩個維護」的第一方陣，要不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，同時保持懲治腐敗高壓態勢。

西藏那曲規模7強震 餘震500起恐衍生山崩

大陸西藏那曲市巴青縣廿二日晚間發生規模七地震，是今年以來大陸最大的地震，且震源深度僅十公里，目前已造成十六死、七十六傷，房屋倒塌及受損超三百戶，地震後已發生超過五百起餘震。中共總書記習近平作出指示，要求全力展開人員搜救，並防止發生次生災害。

台灣漁產品輸陸通關加快 卓伯源：盼建長久機制

「台灣漁產品輸入大陸儀式」昨天在廈門夏商水產交易中心舉行。大陸國台辦主任宋濤表示，陸方將在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上持續推動兩岸交流相關措施；國民黨副主席張榮恭表示，此次活動象徵台灣漁產品輸陸進入新階段，也是國民黨主席鄭麗文訪陸成果之一。

武漢—台南航線停飛10年 預計12月30日復飛

大陸方面民航系統即將開展二○二六／二七年冬春航季新航班，其中，中國東方航空將復飛武漢至台南航線，計畫於二○二六年十二月三十日起開始執行，每周三、六執飛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。