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武漢—台南航線停飛10年 預計12月30日復飛

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中國東方航空將復飛武漢至台南航線。圖為中國東方航空客機。聯合報系資料照
中國東方航空將復飛武漢至台南航線。圖為中國東方航空客機。聯合報系資料照

大陸方面民航系統即將開展二○二六／二七年冬春航季新航班，其中，中國東方航空將復飛武漢台南航線，計畫於二○二六年十二月三十日起開始執行，每周三、六執飛。

東航的武漢—台南航線最早於二○一三年馬政府時期開航，先是包機後為定期航班，但於二○一六年蔡英文當選總統後停飛，迄今已十年。

武漢機場表示，新航季東航在既有武漢至台北、高雄兩條航線的基礎上，今年年底開通武漢至台南航線，屆時東航武漢直飛台灣航線將增至三條，東航武漢也是華中地區目前唯一直飛台灣地區三條航線的航司。

其他兩岸航線部分，長榮航空將自十月二十七日起，桃園至杭州航線由原每周三班加密至每周五班。

今年七月已另有多條兩岸航線復航或開航，包含青島膠東至台中清泉崗直飛航線、寧波櫟社至高雄小港直飛航線，以及成都天府與台中清泉崗直飛航線等。

武漢 台南 東航

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