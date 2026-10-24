台灣漁產品輸陸通關加快 卓伯源：盼建長久機制

「台灣漁產品輸入大陸儀式」昨天在廈門夏商水產交易中心舉行。大陸國台辦主任宋濤表示，陸方將在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上持續推動兩岸交流相關措施；國民黨副主席張榮恭表示，此次活動象徵台灣漁產品輸陸進入新階段，也是國民黨主席鄭麗文訪陸成果之一。

今年四月，鄭麗文赴陸與中共總書記習近平會談後，中共中台辦授權發布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，當中提及舉辦台灣農漁產品的展銷會對接會、為台灣農漁產品輸入大陸提供便利等。此次台灣漁產品輸入大陸儀式，為十項政策措施落實的成果之一。

陸方於儀式上透過影片展示台灣漁產品進港的全過程，並介紹道，透過提前申報、綠色通道等措施，加快台灣魚貨通關效率。廈門海關人員表示，目前已有十三家水產品企業在廈門國際郵輪碼頭開展對台小額貿易業務，品項包括冰鮮午仔魚、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚等共計十七種。

本次儀式，台灣方面出席者有國民黨副主席張榮恭，前立委、無黨團結聯盟主席林炳坤，全國漁會理事長謝龍隱，廈門台商協會會長韓螢煥，彰化縣前縣長卓伯源等人。

大陸方面出席者有國台辦主任宋濤，福建省委常委、秘書長吳偕林，國台辦經濟局長陳斌華，新聞局局長張晗等人。

宋濤表示，此次台灣漁產品輸入大陸，既是落實十項措施的又一成果，也充分表明只要國共兩黨、兩岸同胞共同努力，就可以為台灣漁民謀生計。他說，今年前三季，大陸自台灣進口農產品年增百分之十八點五，其中漁產品年增百分之三十五點五。大陸還將推動建設台灣遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位，優化物流運輸，提高通關的效率，為更多台灣農漁業者開拓大陸市場提供便利。

福建省委常委、秘書長吳偕林表示，今年四月至九月福建進口台灣漁產品金額年增百分之卅五點九，未來將持續優化通關流程、深化兩岸漁業合作。

宋濤還表示，大陸積極推動兩岸交流的正常化、各領域合作的常態化，率先宣布開放福建、上海居民赴台灣本島的個人遊，推動全面恢復兩岸空中、海上直航、航班航點。落實台灣同胞享受同等待遇的政策，支援福建高質量建設兩岸融合發展示範區，為台胞在大陸的學習、工作、生活創造更好的環境。

卓伯源受訪時表示，農漁產品銷陸是兩岸交流很好的基礎，具有正面象徵意義，並指重要的是「避免不必要的干擾，讓產業回歸產業，讓經濟回歸經濟」，呼籲建立長久合作機制。