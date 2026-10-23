習近平反腐後再掌權6年？中共五中全會下周拉開帷幕 分析指這件事對台有利

（德國之聲中文網）中共五中全會下禮拜即將拉開帷幕，主題為「全面從嚴治黨」。分析人士指出，這場會議可能是明年中央領導層換屆前最後一次重要的黨內會議。路透社報導，儘管外界普遍預期，中國國家主席習近平將在明年召開的中共第二十一次全國代表大會上，開啟第四個黨總書記任期，但這次五中全會，仍為他提供了進一步鞏固權力、強化思想統一，以及加深個人對中共影響力的機會。

五中全會將於10月26日至29日在北京召開。路透社指出，習近平上台後發起的反腐運動，已對中國龐大的官僚體系中的數百萬人展開不同程度的調查。數百名高官和將領遭到整肅，其中甚至包括習近平昔日的親信。批評者認為，這些整肅行動，尤其是針對軍方最高層的調查，可能破壞體制穩定，並削弱軍隊的作戰准備能力。但中共將這場運動描述為必要且具有重塑作用的行動，並表示鐵腕正風反腐，迎來浴火重生。

托尼．布萊爾全球挑戰研究所中國政策研究員奧斯曼（Ruby Osman）表示：「中共日益強化黨內整肅，並非因為官員的行為變得更糟，而是因為相關政治利害關系越來越重大。」她還補充指出，習近平的許多親信可能在2027年領導層換屆時退休。分析人士並不預期五中全會會出現重大人事變動，也不認為，會議將透露潛在的接班安排。

中國研究學者、時事評論作家林和立認為，中共中央總書記、中央軍事委員會主席、中華人民共和國國家主席三個職位仍都將由習近平擔任。他在台灣外國記者會的活動上說：「我的判斷是，習近平有能力繼續保住這三個最高職位，並再掌權六年，直到中共第二十二次全國代表大會。」

在反腐風暴中，數十名高級官員和高級將領遭到調查、免職和清洗。總部位於紐約的亞洲協會政策研究所估計，2022年產生的中央委員會成員中，只有大約77.4%仍具備出席下周會議的條件。這意味著，在中共的紀律整頓行動中，近四分之一的成員已遭到撤換。

路透社指出，隨著整肅行動持續推進，中央委員會成員人數不斷減少。蘇黎世大學現代中國研究的教授米特爾施泰特（Jean Christopher Mittelstaedt）對路透社表示，這次五中全會的出席人數「很可能將創下後毛時代以來的最低紀錄，人數少於去年10月會議的168名中央委員和147名候補中央委員」。

今年5月，兩名前國防部長魏鳳和與李尚福被判處死緩。林和立指出，目前中國軍方只剩下四名上將。他認為，對台灣而言，這可能是個好消息：「由於多名高級將領接連遭到整肅。儘管負責台海軍事行動的東部戰區仍由一名上將指揮，但軍方高層的混亂局面，意味著解放軍目前尚不具備發動對台軍事行動的條件。」

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