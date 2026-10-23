俄羅斯副外長：俄美中領導人會晤 應涵蓋「一整套議題」

下個月深圳APEC非正式領袖會議即將登場，屆時舉行大陸與美國、俄國三方領導人峰會機率已經越來越高，而俄羅斯副外長表示，俄中美三國領導人可能會晤的議程應包含一系列議題，而非侷限於某些個別議題。

俄羅斯衛星通訊社23日報導，俄羅斯外交部副部長魯堅科做出上述表示。他說：「當今世界有許多不同的問題對三國同樣重要。因此，我們認為，議程不應侷限於某些個別議題，而應涵蓋一整套議題。我們將為此努力，使議程切實體現這一思路」。

此前美國總統川普、俄國總統普亭都已經就三方領導人會晤做出正面表態，不過美國總統特朗普此前表示，亞太經合組織領導人非正式會議期間舉行三國領導人會晤，首要目的在於核裁軍，而非烏克蘭問題。

此前，俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，三國領導人可能於11月18日至19日深圳的亞太經合組織領導人非正式會議期間舉行會晤。

日前烏克蘭總統澤倫斯基稱，如果中俄美三國領導人會晤討論烏克蘭危機，烏方必須參與其中。大陸外交部發言人毛寧21日回應稱，「在烏克蘭危機問題上，中方的立場是一貫的。我們將繼續積極勸和促談，推動危機政治解決」。她並指，「關於中俄美三方元首會晤，目前我沒有可以提供的信息」。

而針對川普表示對與中國大陸、俄羅斯舉行三國元首會晤持積極態度，毛寧也在20日回應稱，「我目前沒有可以提供的信息」。她在22日並再度回應三方會晤詢問指出「我目前沒有可以提供的信息」。

大陸總理李強20日至21日訪問俄羅斯並舉行中俄總理第31次定期會晤，雙方事後發表的聯合公報指出，雙方將繼續加強在亞太經合組織這一主要的區域對話平台框架內協調，推動到2040年建成一個開放、活力、強韌、和平的亞太共同體。俄方「全力支持中方成功主辦2026年亞太經合組織會議」。雙方將全面推進亞太經合組織「中國年」合作，俄方「感謝中方支持俄方申辦2035年亞太經合組織會議」。雙方認為儘早確定未來東道主安排是實現亞太經合組織可預期、包容運行的重要一步。

俄羅斯總統助理烏沙科夫21日對「Vesti」通訊社表示，「各方都願意，但在很多方面、甚至可以說是完全都取決於峰會東道主中國」。他指若一切順利，大陸會把這一活動納入亞太經合組織峰會議程。首先，需要所有領導人都確認願意舉行這樣的會晤，並且是由專家加以籌備的。此外，大概還需要所有領導人都能在同一時間出現在同一地點。