五中全會前 中共政治局開會審議巡視報告：保持懲治腐敗高壓態勢

中共二十屆五中全會即將於26日登場，這次全會將會處理以「全面從嚴治黨」為核心的議題，而在持續整肅官員隊伍之際，中共政治局今日召開會議，審議《關於二十屆中央第七輪巡視情況的綜合報告》，會議並強調，中央和國家機關是踐行「兩個維護」的第一方陣，要不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，同時保持懲治腐敗高壓態勢。

據新華社，中共政治局10月23日召開會議，會議由中共總書記習近平主持，審議《關於二十屆中央第七輪巡視情況的綜合報告》。會議指出，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，二十屆中央第七輪巡視工作深入扎實、成效明顯。從巡視看，中央和國家機關工作取得積極進展，但也存在一些問題，必須高度重視，嚴肅認真解決。

會議表示要壓實整改責任、加強整改監督，督促被巡視黨組織結合學習貫徹「習近平黨建思想」，鞏固拓展樹立和踐行正確政績觀學習教育成果，切實抓好巡視回饋問題整改，動真碰硬、真改實改。

會議強調，中央和國家機關是踐行「兩個維護」的第一方陣，要不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，強化履職盡責的政治擔當，堅決貫徹落實黨中央重大決策部署。

同時，持續深化改革攻堅，認真抓好改革任務落實。增強時時放心不下的責任感，加強風險隱患源頭防控、排查整治，更好統籌發展和安全。切實加強領導班子建設，增強班子凝聚力戰鬥力，促使領導幹部帶頭幹事創業、攻堅克難。嚴格落實管黨治黨政治責任，以更高標準、更實舉措抓好全面從嚴治黨各項工作，保持懲治腐敗高壓態勢，把嚴的基調一貫到底，建設風清氣正的政治機關。

通稿指出，會議「還研究了其他事項」。但未明確提及具體內容。

此前今年4月初官方公布，二十屆中央第七輪巡視將對中央社會工作部、中央政法委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、民政部、司法部、人社部、生態環境部、交通運輸部、水利部、衛健委、退役軍人事務部、應急管理部、國家信訪局、國家醫療保障局、中國科學院、中國工程院、國家移民管理局、中國民用航空局、國家郵政局、國家中醫藥管理局、國家疾病預防控制局、國家礦山安全監察局、國家消防救援局、國家藥品監督管理局、中國地震局、中國氣象局、國家自然科學基金委員會、中國老齡協會、中國工程物理研究院、中國科學技術協會、中國法學會、中國殘疾人聯合會、中國紅十字會總會、中國農業科學院等36家單位黨組織開展常規巡視。

第七輪巡視共派出15個中央巡視組。今年1月第二十屆中紀委五次全會公報已預告今年還將開展第八輪巡視。