台灣漁產品輸入大陸 宋濤：為更多台灣農漁業者開拓大陸市場提供便利

「台灣漁產品輸入大陸儀式」今天於廈門舉行。大陸國台辦主任宋濤出席並發表講話。他表示，台灣漁產品輸入大陸，是十項促進兩岸交流合作的政策措施又一成果。他並提出，要為更多台灣農漁業者開拓大陸市場提供便利；積極推動全面恢復兩岸空中、海上直航、航班航點；以及採取一切必要措施打擊台獨分裂勢力。

台灣漁產品輸入大陸儀式今天於廈門舉行，兩岸來賓為「廈門台灣漁產品展售中心」揭牌。台灣方面出席者有國民黨副主席張榮恭，無黨團結聯盟主席林炳坤，全國漁會理事長謝龍隱，廈門台商協會會長韓螢煥，彰化縣前縣長卓伯源；大陸方面出席者有國台辦主任宋濤，福建省委常委、秘書長吳偕林，國台辦經濟局長陳斌華，新聞局局長張晗，聯絡局副局長凌子章，政黨局局長付強。

宋濤表示，今年四月，習近平總書記在會見中國國民黨主席鄭麗文時指出，國共兩黨、兩岸同胞要共同擴大兩岸交流、交往、交融，增進兩岸同胞的親情福祉。中共中央台辦授權發布的十項促進兩岸交流合作的政策措施，並會同台灣有關方面，在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，持續推進十項措施落地生效。

他表示，今天台灣漁產品輸入大陸，既是落實十項措施的又一成果，也充分表明只要國共兩黨、兩岸同胞共同努力，就可以為台灣漁民解難題、找出路、謀生計、增福祉。漁業是中華民族數千年傳承的重要產業，祖國廣闊海域。是兩岸漁民世代作業、增收致富的安身立命之本。

宋濤強調，當前，中華民族偉大復興的勢不可擋，偉大祖國完全有能力守護我們藍色的國土，完全有能力建設新時代海洋強國。兩岸漁業共同發展、融合發展空間更大、前景更好，「兩岸漁業合作，必將結出更豐碩的成果，台灣農漁業者也必將從中獲得更大的收益」。

宋濤並提出三點意見：

第一、大陸漁產品食用消費總量長期位居全球首位，佔全球總量三成以上。今年前三季，大陸至台灣進口農產品年增18.5%，其中魚產品年增35.5%。大陸擁有超大規模的消費市場，台灣農漁產品銷路廣、前景好。呼籲主動擁抱更多拓展穩定可靠而極具潛力的大陸市場。

具體措施為，通過舉辦展銷會、對接會，支持食品企業和電商平台採購，銷售台灣農漁產品等方式，擴大台灣文旦柚、石斑魚等台灣特色農漁產品在大陸的銷路；幫助符合條件的台灣水果包裝廠和果園完成註冊，推動建設台灣遠洋漁船靠泊和遠洋漁貨物上岸的碼頭，泊位優化物流運輸，提高通關的效率，為更多台灣農漁業者開拓大陸市場提供便利。

第二、兩岸同胞要加強交流合作增進親情福祉。我們積極推動兩岸交流的正常化、各領域合作的常態化，率先宣布開放福建、上海居民赴台灣本島的個人遊，推動全面恢復兩岸空中、海上直航、航班航點。我們落實台灣同胞享受同等待遇的政策，支援福建高質量建設兩岸融合發展示範區，為台胞在大陸的學習、工作、生活創造更好的環境。

第三、兩岸同胞要維護台海和平，守護共同家園。兩岸同屬一個國家、一個民族，中國是兩岸同胞、中華民族的共同家園。兩岸和平發展，台灣社會才能安寧，台灣同胞才能安居樂業。當前台海形勢複雜嚴峻，根源就在於民進黨當局頑固堅持台獨立場，不斷勾連外部勢力進行謀獨挑釁，升高兩岸的對立對抗。我們對此絕不姑息，絕不容忍。將採取一切必要的措施，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉。