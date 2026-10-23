快訊

颱風天闖合歡山？2遊客今晨現身武嶺對「鏡頭君」比YA 警要查了

薔琵暴風圈已籠罩全台！無法排除登陸可能性 粉專示警3地區提高警覺

工業二氧化碳假冒食品級...好市多、IKEA中鏢 醫示警：含2物恐傷身

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣漁產品輸入大陸 宋濤：為更多台灣農漁業者開拓大陸市場提供便利

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／廈門即時報導
大陸國台辦主任宋濤今天於廈門出席「台灣漁產品輸入大陸儀式」。記者陳湘瑾／攝影
大陸國台辦主任宋濤今天於廈門出席「台灣漁產品輸入大陸儀式」。記者陳湘瑾／攝影

「台灣漁產品輸入大陸儀式」今天於廈門舉行。大陸國台辦主任宋濤出席並發表講話。他表示，台灣漁產品輸入大陸，是十項促進兩岸交流合作的政策措施又一成果。他並提出，要為更多台灣農漁業者開拓大陸市場提供便利；積極推動全面恢復兩岸空中、海上直航、航班航點；以及採取一切必要措施打擊台獨分裂勢力。

台灣漁產品輸入大陸儀式今天於廈門舉行，兩岸來賓為「廈門台灣漁產品展售中心」揭牌。台灣方面出席者有國民黨副主席張榮恭，無黨團結聯盟主席林炳坤，全國漁會理事長謝龍隱，廈門台商協會會長韓螢煥，彰化縣前縣長卓伯源；大陸方面出席者有國台辦主任宋濤，福建省委常委、秘書長吳偕林，國台辦經濟局長陳斌華，新聞局局長張晗，聯絡局副局長凌子章，政黨局局長付強。

宋濤表示，今年四月，習近平總書記在會見中國國民黨主席鄭麗文時指出，國共兩黨、兩岸同胞要共同擴大兩岸交流、交往、交融，增進兩岸同胞的親情福祉。中共中央台辦授權發布的十項促進兩岸交流合作的政策措施，並會同台灣有關方面，在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，持續推進十項措施落地生效。

他表示，今天台灣漁產品輸入大陸，既是落實十項措施的又一成果，也充分表明只要國共兩黨、兩岸同胞共同努力，就可以為台灣漁民解難題、找出路、謀生計、增福祉。漁業是中華民族數千年傳承的重要產業，祖國廣闊海域。是兩岸漁民世代作業、增收致富的安身立命之本。

宋濤強調，當前，中華民族偉大復興的勢不可擋，偉大祖國完全有能力守護我們藍色的國土，完全有能力建設新時代海洋強國。兩岸漁業共同發展、融合發展空間更大、前景更好，「兩岸漁業合作，必將結出更豐碩的成果，台灣農漁業者也必將從中獲得更大的收益」。

宋濤並提出三點意見：

第一、大陸漁產品食用消費總量長期位居全球首位，佔全球總量三成以上。今年前三季，大陸至台灣進口農產品年增18.5%，其中魚產品年增35.5%。大陸擁有超大規模的消費市場，台灣農漁產品銷路廣、前景好。呼籲主動擁抱更多拓展穩定可靠而極具潛力的大陸市場。

具體措施為，通過舉辦展銷會、對接會，支持食品企業和電商平台採購，銷售台灣農漁產品等方式，擴大台灣文旦柚、石斑魚等台灣特色農漁產品在大陸的銷路；幫助符合條件的台灣水果包裝廠和果園完成註冊，推動建設台灣遠洋漁船靠泊和遠洋漁貨物上岸的碼頭，泊位優化物流運輸，提高通關的效率，為更多台灣農漁業者開拓大陸市場提供便利。

第二、兩岸同胞要加強交流合作增進親情福祉。我們積極推動兩岸交流的正常化、各領域合作的常態化，率先宣布開放福建、上海居民赴台灣本島的個人遊，推動全面恢復兩岸空中、海上直航、航班航點。我們落實台灣同胞享受同等待遇的政策，支援福建高質量建設兩岸融合發展示範區，為台胞在大陸的學習、工作、生活創造更好的環境。

第三、兩岸同胞要維護台海和平，守護共同家園。兩岸同屬一個國家、一個民族，中國是兩岸同胞、中華民族的共同家園。兩岸和平發展，台灣社會才能安寧，台灣同胞才能安居樂業。當前台海形勢複雜嚴峻，根源就在於民進黨當局頑固堅持台獨立場，不斷勾連外部勢力進行謀獨挑釁，升高兩岸的對立對抗。我們對此絕不姑息，絕不容忍。將採取一切必要的措施，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉。

宋濤 大陸 廈門

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣漁產品輸大陸 卓伯源籲產業歸產業、建立長久合作機制

陸舉辦長征90周年紀念大會 習近平出席並發表談話

讚北京「最親密可靠夥伴」 普亭晤陸總理李強：支持中方主辦APEC峰會

陸將實施新航季 武漢—台南航線預計12月30日復飛

相關新聞

台灣漁產品輸入大陸 宋濤：為更多台灣農漁業者開拓大陸市場提供便利

「台灣漁產品輸入大陸儀式」今天於廈門舉行。大陸國台辦主任宋濤出席並發表講話。他表示，台灣漁產品輸入大陸，是十項促進兩岸交流合作的政策措施又一成果。他並提出，要為更多台灣農漁業者開拓大陸市場提供便利；積極推動全面恢復兩岸空中、海上直航、航班航點；以及採取一切必要措施打擊台獨分裂勢力。

陸將實施新航季 武漢—台南航線預計12月30日復飛

大陸方面民航系統即將開展2026/27年冬春航季新航班，其中，中國東方航空將會開通武漢至台南航線，計畫於2026年12月30日起開始執行，每週三、六執飛。

遼寧艦出現在蘇祿海 靠近民答那峨島為杜特蒂家族助威？

大陸軍事博主「沈默的山羊」在微博上貼文稱，遼寧艦被目擊出現在菲律賓棉蘭老島以西的蘇祿海，這是它10月中旬穿過巴士海峽進入南海後的最新動向；並稱有菲律賓方面分析認為，編隊可能繼續南下駛向澳大利亞方向。另一菲律賓的軍事臉書帳號則在昨天發出貼出一張疑似遼寧艦的照片，並附上文字稱，「中國航母，可能是遼寧號」。

西藏那曲強震已16死…習近平指示全力搜救 陸委會表達慰問

大陸西藏那曲22日深夜發生7.0級強震導致16死46傷，中共總書記習近平作出指示指出，要全力開展人員搜救，全力做好傷患救治工作，最大限度減少人員傷亡。陸委會則代表政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，同時呼籲在當地國人留意自身安全。

西藏那曲發生7.0地震 為今年以來中國最大地震

據新華社消息，經中國地震台網正式測定，2026年10月22日22時33分，西藏那曲市巴青縣（北緯32.40度，東經93.79度）發生7.0地震，震源深度10公里。

日本關西經濟聯合會宣布12月訪陸 盼與陸官員會談

據日共本同社報導，日本關西經濟聯合會22日宣布，12月20至22日將派遣關西經濟界代表團訪華。計劃訪問北京，希望能與政府高官會談。關經聯表示，儘管日中關係面臨困難課題，但「作為關西經濟界希望再次確認雙方的牢固紐帶」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。