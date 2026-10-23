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陸將實施新航季 武漢—台南航線預計12月30日復飛

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為2023年9月18日，台灣桃園直飛武漢航線重啟，在武漢天河機場迎接首批旅客的兩岸媒體。（聯合報系資料照片）
圖為2023年9月18日，台灣桃園直飛武漢航線重啟，在武漢天河機場迎接首批旅客的兩岸媒體。（聯合報系資料照片）

大陸方面民航系統即將開展2026/27年冬春航季新航班，其中，中國東方航空將會開通武漢至台南航線，計畫於2026年12月30日起開始執行，每週三、六執飛。

自10月25日起，大陸民航將正式啟用2026年冬春航季航班計畫。根據武漢天河國際機場的消息，新航季當中，東航在武漢天河機場計畫每週執行航班量超過1200個架次，較2025年同期提升3.2%。

武漢機場並宣布，新航季時東航在既有武漢至台北、高雄兩條航線的基礎上，全新開通武漢至台南航線（計畫於2026年12月30日起開始執行，每週三、六執飛）。屆時，東航武漢直飛台灣航線將增至3條，東航武漢也是華中地區目前唯一直飛台灣地區3條航線的航司。

此外，長榮航空則計畫自10月27日起，將桃園至杭州航線由原每周3班加密至每周5班。

今年7月已另有多條兩岸航線復航或開航，包含青島膠東至台中清泉崗直飛航線、寧波櫟社至高雄小港直飛航線、成都天府與台中清泉崗直飛航線等。

值得注意的是，大陸民航局近日也發布一條兩岸互動的訊息。10月13日至15日，第十四屆海峽兩岸飛行安全暨飛行技術研討會在杭州召開。大陸民航局總飛行師熊杰出席會議並致辭。會議由大陸中國民航大學和台灣中華民航飛行員協會共同舉辦，浙江長龍航空股份有限公司協辦。

消息指，本次會議以「深化兩岸民航交流互鑒 共築飛行安全與高品質發展新格局」為主題，來自兩岸航空公司、行業協會和院校等110餘位專家、學者和從業人員進行深入交流。這一會議自1998年創辦，是兩岸民航業界重要交流平台。

武漢 航線 新航

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