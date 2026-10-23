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習近平高調紀念長征90周年 胡春華缺席

中央社／ 台北23日電

22日上午，中共北京人民大會堂隆重舉行紀念中國工農紅軍「長征」勝利90周年大會。習近平出席並發表講話，中共高層集體亮相。但從央視新聞聯播的大會畫面來看，一個不同尋常的細節引起注意：中國全國政協副主席胡春華沒有出現在主席台上。

距離中共五中全會開幕僅剩3天之際，北京周四舉行紀念「長征」90年大會，中共總書記習近平發表講話，強調堅持黨對軍隊的絕對領導與全面從嚴治黨，與上周黨刊「求是」發表的習近平1月中旬題為「以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨」的講話遙相呼應。

該紀念大會規格極高，到會人數超過3000人，習近平率領一眾中共正副國級官員集體亮相主席台。根據中國央視新聞聯播的現場畫面，鏡頭挨個掃過主席台時，本應依政協副主席排名坐在沈躍躍和王勇之前的胡春華並未出現。新華社關於此次大會的報導明確提到，在京全國政協副主席出席大會。這使胡春華的缺席更值得關注。

中共高層政治活動中，重要人物的公開露面、座次變化和連續缺席，歷來都是外界觀察政治動向的重要線索。況且胡春華不是普通的全國政協副主席。他曾擔任中央政治局委員、國務院副總理，也是中共18大培養的20大接班人，但他在20大被逼退中央政治局，以59歲的年齡轉任全國政協副主席。

習近平掌權前，中共內部有「隔代指定」接班人的「規矩」，胡春華和孫政才是胡錦濤指定的接班人，兩人當時都是政治局委員，但孫政才在19大召開前幾個月遭清洗，胡春華雖保留政治局委員，但被邊緣化，直至20大退出政治局，轉任政協副主席。

按照中國全國政協副主席的排名，石泰峰位列第一，同時身兼中央政治局委員，因此坐在主席台第一排。排在石泰峰之後的，依次是胡春華、沈躍躍和王勇。按照這一排名，主席台第三排中央區域，理應出現胡春華與沈躍躍、王勇。但央視畫面顯示坐在相關位置上的卻是沈躍躍和王勇，胡春華並未出現。

查閱中國全國政協網站，胡春華仍名列第一副主席職位。中國官方近期並沒有任何關於胡春華出京調研或外訪的行程報導。

法國國際廣播電台（RFI）指出，胡春華缺席這次大會也許有另外的原因，不一定是「政治問題」，只是這些事集中發生在這幾天，比較引起注意。

X平台的政治評論人蔡慎坤認為，胡春華究竟只是不在京缺席，還是出現了更深層次的政治變故？接下來，最值得關注的是他是否繼續出席全國政協的重要會議、是否還有新的公開活動，以及官方是否會對其職務或政治地位作出進一步說明。

據指出，如果胡春華持續缺席重要政治活動，那麼昨天主席台上空缺，就不再是一個孤立細節。

習近平 中共 北京

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