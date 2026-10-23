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台灣漁產品輸大陸 卓伯源籲產業歸產業、建立長久合作機制

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／廈門即時報導
彰化縣前縣長卓伯源今天出席於廈門舉行的「台灣漁產品輸入大陸儀式」。記者陳湘瑾／攝影
彰化縣前縣長卓伯源今天出席於廈門舉行的「台灣漁產品輸入大陸儀式」。記者陳湘瑾／攝影

中共中央台辦今天於廈門舉行「台灣漁產品輸入大陸儀式」，彰化縣前縣長卓伯源出席本次活動。他表示，台灣擁有優質漁產品，這次輸陸具有正面象徵意義，盼兩岸建立長久穩定的合作機制，避免其他因素影響農漁民生計。他呼籲，兩岸建立可靠、可信的溝通管道，降低誤判與衝突風險，促進兩岸合作。

卓伯源今天於儀式開始前接受台灣媒體場邊訪問時表示，彰化縣一直都是台灣的農漁大縣，自己過去在政府服務的時候，也是極力在幫農漁民找出路、找通路，「很重要的是，我們要避免一些不必要的干擾，讓產業回歸產業，讓經濟回歸經濟」。

他表示，農漁產品銷陸，可以嘉惠台灣農漁民，也可以讓大陸同胞享受到台灣優質農漁產品，是兩岸交流很好的基礎，「這次台灣漁產品能夠輸入大陸，我覺得這具有一個正面象徵的意義」。

卓伯源進一步表示，台灣有很多優質漁產品，包括近海漁業、遠洋漁業和養殖漁業，都是站在技術的尖端、處於領先地位。如果我們漁民的漁產品可以輸入大陸，這是一個很好的通路，「希望能夠建立可長可久的合作機制，讓我們的漁民、農民不會因為其他的因素而影響到他們的生計」。

他也提到，兩岸關係很重要的就是要建立可靠可信的溝通管道，像當年冷戰時期，美國跟俄國對立很嚴重的時候，也都有熱線的機制，以避免誤判跟衝突。兩岸關係很重要的就是要有很好的溝通機制，

卓伯源喊話，「我想包括執政的民進黨，也希望有這樣的溝通管道」，並指台灣不分黨派，都應該做這樣的努力，能夠降低戰爭的威脅，避免兩岸的衝突，促成兩岸的合作，共存共榮。

陸方表示，本次於廈門舉行的「台灣漁產品輸入大陸儀式」，是落實4月「鄭習會」後，對台「十項措施」的一部分。國民黨副主席張榮恭在開幕儀式上強調，此為國民黨主席鄭麗文訪問大陸的成果之一。

卓伯源 機制 大陸

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