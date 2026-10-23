西藏那曲強震已16死…習近平指示全力搜救 陸委會表達慰問

大陸西藏那曲22日深夜發生7.0級強震導致16死46傷，中共總書記習近平作出指示指出，要全力開展人員搜救，全力做好傷患救治工作，最大限度減少人員傷亡。陸委會則代表政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，同時呼籲在當地國人留意自身安全。

陸委會23日上午發布新聞稿，針對這次強震指出，根據陸方統計，截至今（23日）晨5時許，已造成16人遇難、46人受傷。陸委會代表政府向中國大陸有關方面表達慰問之意。

陸委會指出，已請海基會設法透過管道掌握國人在相關地區的安危；另經檢視「國人赴陸港澳動態登錄系統」，目前在西藏的國人計有164人。政府將持續密切注意當地最新訊息與實際情況，提供國人參考，並請在當地國人留意自身安全，如有需要協助，請速洽海基會緊急服務專線02-2533-9995。

另據新華社，地震發生後，中共總書記習近平作出指示指出，要全力開展人員搜救，全力做好傷患救治工作，最大限度減少人員傷亡。習近平強調，災區地處高海拔地區，天氣寒冷，要密切監測震情和天氣變化，科學實施救援，防止發生次生災害。要抓緊調撥搶險救援物資，妥善安置受災群眾，搶修受損基礎設施，切實保障人民群眾生命財產安全。

中共政治局常委、大陸總理李強作出批示指，要抓緊核實災情，全力組織搶險救援和傷患救治，妥善轉移安置受災群眾，盡最大努力減少人員傷亡。他並要求大陸應急管理部、地震局要會同有關方面進一步加強震情監測預測，嚴密做好災害防範應對工作。