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政治冷淡經濟沒斷 日本關西經濟聯合會12月將訪問大陸

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
日本關西經濟聯合會將於APEC深圳非正式領袖會議結束後，在12月訪問大陸。（路透）
日本關西經濟聯合會將於APEC深圳非正式領袖會議結束後，在12月訪問大陸。（路透）

日本首相高市早苗去年涉台答辯引起北京激烈反彈後，雙方政治持續冷淡，並爆發多次口水戰，但是經濟團體的交流仍未中斷。繼日本國際貿易促進協會9月底訪問北京後，日本關西經濟聯合會也將於12月登陸，明年3月還將有日中經濟協會、經團聯和日本商工會議組成的訪團前往大陸訪問。

據日本共同社，日本關西經濟聯合會22日宣布，12月20至22日將派遣關西經濟界代表團訪問大陸。計畫訪問北京，希望能與陸方政府高官會談。關經聯表示，儘管日中關係面臨困難課題，但「作為關西經濟界希望再次確認雙方的牢固紐帶」。

報導指，關西經濟界原定10月訪問大陸，但因大陸通知稱難以接待而延期。日方爭取在11月舉行亞太經合組織（APEC）會議之後實現訪問，再次詢問了日程，據悉大陸表示可以接待。

這將是關西經濟界繼2024年11月後近兩年來首次、也是第九次訪問大陸。除了關經聯和關西經濟同友會、大阪商工會議所之外，京都和神戶的商工會議所等的高層也計畫參加訪問團。

日本關西機場公司本月16日公布關西機場2026年冬春航季（10月25日至明年3月27日）的航班計畫。中國大陸航班受大陸政府呼籲民眾避免赴日的影響，預計維持減班後的水平，較減班前減少約7成。

此前，由日本前外相岩屋毅擔任會長的日本國際貿易促進協會（國貿促）代表團在9月27日抵達北京首都國際機場，開展訪問大陸，並分別於中共政治局委員兼外長王毅、政治局委員兼副總理何立峰會晤。

另外，本月初也傳出由日中經濟協會、經團聯和日本商工會議所一把手率領的代表團擬於明年3月訪問北京，已開始為此展開協調。若能成行，將是時隔約兩年重啟對話。代表團爭取與中國大陸領導層舉行會談。原定於今年1月的訪問計畫因大陸未就接待事宜作出明確答覆而延期，形成1975年以來罕見情況。

預計以日中經協會長進藤孝生（日本製鐵顧問）、經團聯會長筒井義信（日本生命保險特別顧問）以及日商主席小林健（三菱商事顧問）為首，日本企業領導也將加入。筒井將首次以經團聯會長身份訪問大陸。

其中，經團聯將於11月中旬派遣小規模考察團赴大陸，經團聯原本計畫派遣事務工作職員為主的約5人考察團，但計畫將規模擴大至包括會員企業負責人在內的約20人。

日本 大陸 政治

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