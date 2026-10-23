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日本關西經濟聯合會宣布12月訪陸 盼與陸官員會談

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
日本關西經濟聯合會會長松本正義。圖為松本正義9月15日下午在大阪市舉行記者會。共同社
日本關西經濟聯合會會長松本正義。圖為松本正義9月15日下午在大阪市舉行記者會。共同社

據日共本同社報導，日本關西經濟聯合會22日宣布，12月20至22日將派遣關西經濟界代表團訪華。計劃訪問北京，希望能與政府高官會談。關經聯表示，儘管日中關係面臨困難課題，但「作為關西經濟界希望再次確認雙方的牢固紐帶」。

報導稱，關西經濟界原定10月訪華，但因中方通知難以接待而延期。日方爭取在中國11月舉行亞太經合組織（APEC）首腦會議之後實現訪華，再次詢問了日程，據悉中方表示可以接待。

這將是關西經濟界繼2024年11月後近兩年來首次、也是第九次訪華。報導稱，除了關經聯和關西經濟同友會、大阪商工會議所之外，京都和神戶的商工會議所等的高層也計劃參加訪華團。

香港《南華早報》在今年７月報導，關西經濟聯合會向該報表示，計畫派遣代表團前往中國大陸舉行一系列會談，並指出代表團預計於10月18日至23日前往北京及陝西省的西安訪問。該會並透露，代表團預計將與中國政府官員及其他機構舉行會談。

關西經濟聯合會會長松本正義在7月14日舉行記者會釋出關經聯將訪陸的訊息，當時松本正義表示，「關西經濟界與中國的聯繫牢固，即使在日中關係惡化長期持續的情況下，也將基於政經分離的想法推進交流」。松本正義當時表示，正在尋求與中國政府重要官員會晤，但從目前的情況來看，有可能會被拒絕。

到了今年9月15日，松本正義在大阪市再次舉行記者會時首次透露，擬12月中下旬派遣關西經濟界代表團訪華，正在就此展開協調。當時也表示，「氣氛並沒有那麼樂觀」，對持續惡化的日中關係表示擔憂。

這次共同社的報導中，關經聯除宣布確定訪陸日期外，只提及關經聯「希望能與政府高官會談」，仍未確定將獲中方政府高層接待。不過，9月27日至30日由前日本外相岩屋毅以日本國際貿易促進協會會長身分率領約 50人的另一支日本企業界代表團訪問大陸時，曾分獲中共中央外辦主任王毅及大陸國務院副總理何立峰接見。

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