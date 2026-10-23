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西藏那曲規模7強震至少16死32傷 逾300戶房屋倒塌

中央社／ 台北23日電

西藏那曲市巴青縣昨晚發生規模7地震，震源深度僅10公里。根據中國官媒新華社，截至今晨2時25分，這次地震已造成16人遇難，32人受傷，其中重傷11人、輕傷21人，房屋倒塌339戶。

地震發生於昨天晚間10時33分。新華社表示，目前還在進一步核查災情，搶險搜救、傷員救助等各項抗震救災工作持續推進。

法新社引述美國地質調查所（USGS）的資料報導，這起地震的震央位於那曲東北東方約190公里、西藏自治區首府拉薩東北方約390公里的多山區域，震源深度僅10公里。

新華社稍早報導，巴青縣縣城震感強烈，電力中斷，信號不暢。據了解，震央位於巴青縣瑪如鄉，距離縣城70公里左右。瑪如鄉副鄉長拉旺達布說，鄉政府震感明顯，辦公大樓有牆體裂開，有房屋倒塌情況。

西藏 強震 房屋

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