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西藏那曲規模7強震至少2傷 中國逾2年來最強地震
中國地震台網中心表示，西藏北部那曲昨天晚間10時33分發生芮氏規模7.0地震，震源深度10公里，已知至少2人受傷，這是中國自2024年1月以來最強烈的地震。
路透社報導，中國官媒指出，地方當局在震央附近一處村莊發現至少有2人受傷，最接近震央的幾座村莊也有部分房屋出現龜裂。
這起強震震央位於藏北那曲市一處人口稀少的高海拔地區，距離西藏首府拉薩約400公里。中國地震台網中心數據顯示，震央周邊5公里範圍內的平均海拔約4864公尺。
地方官媒發布的影片顯示，民眾紛紛逃出家門，到戶外或停在路邊的車輛內避難。一名當地居民表示，自己被強震驚醒，還聽到房子在搖晃中發出吱吱嘎嘎的聲響。
官媒報導，當地已緊急派出消防與救援隊趕赴災區。
中國地震台網中心數據顯示，在這起規模7.0強震過後，周邊地區接連發生多起規模3到4左右的餘震。
2010年，鄰近的青海省玉樹地區曾發生規模7.1強震，造成至少2698人死亡、近300人失蹤。
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