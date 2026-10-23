西藏那曲發生7.0地震 為今年以來中國最大地震

宇樹科技董事長王興興昨（22）日於杭州舉辦的2026世界物理AI大會暨宇樹合作夥伴生態大會上表示，從技術突破到擴散至每個人使用，需要五至十年的時間，物理AI目前已看到被「擊穿」（意指突破）的苗頭，具身智能邁過ChatGPT時刻最核心挑戰是AI模型的輸入輸出和真實機器人的對齊。這也是王興興在時隔十天再度提及AI。

2026-10-23 02:23