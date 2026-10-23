中俄衝貨貿強攻北極航道 保障能源通道安全可靠運作

大陸國務院總理李強在聖彼得堡與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）共同主持中俄總理第31次定期會晤，並共同簽署聯合公報，提到將進一步推動兩國經貿合作全面穩定提質升級。

雙方商定持續推動能源基礎建設互聯互通，共同保障跨境能源通道安全可靠運作，並將促進北極航道貨運量和中俄港口間北極航道班次數量穩步增長，增強北極航道競爭力。

另外，李強並會見俄羅斯總統普丁，普丁強調，俄方支持中方主辦今年APEC峰會，並指大陸過去、現在和將來都是俄方最親密、最可靠的夥伴，俄方願同中方深化能源、農業、太空、民用核能、資訊技術、人工智慧、交通運輸等領域務實合作。

李強指出，中方願同俄方更好發揮經濟互補優勢，維護當前雙方合作的良好發展態勢，加強能源資源、經貿投資、交通運輸等務實合作，取得更多積極成果，促進兩國共同繁榮。

新華社發布「中俄總理第31次定期會晤聯合公報」，在經貿領域，雙方商定擴大向對方國家市場出口農產品的規模與種類，恢復已暫停的兩國水產品企業資質及批准兩國水產品企業在對方國家註冊。

此外，在中俄總理定期會晤委員會北極航道合作分會框架內擴大協作，促進北極航道貨運量和中俄港口間北極航道班次數量穩步增長，增強北極航道競爭力；推動開展極地船舶建造領域互利合作，對中俄開展北極合作的企業給予協助。並在北極理事會等相關多邊平台進行建設性合作，維護高緯度地區和平與穩定。

聯合公報還提到，中俄商定發展中俄國際道路運輸，擴大危險貨物運輸品類，並且加強中國—俄羅斯—歐洲班列互利合作，並共同致力於中蒙俄經濟走廊建設。

聯合公報還提到，「個別國家、國家間機制採取單方面行徑，阻礙國際航運，威脅全球供應鏈和海運貿易穩定，（中俄）雙方對此表示關切」。