反制中共跨境鎮壓 陸委會：研議修法盼朝野支持

相聲演員黃逸豪遭境外人士出資策畫假車禍傷害案涉及中共跨境鎮壓。陸委會表示，政府正在研擬修法彌補法律漏洞、反制跨境鎮壓，提出修法版本後，盼能獲得朝野支持。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，黃逸豪在9月11日遇到車禍時，連他自己一開始都不認為這與中共有關；政府成立跨境鎮壓平台後，大家的意識提高了，警政署跨境鎮壓專案人員看到黃逸豪社群貼文後提高警覺、展開調查，最終確定該案不是單純車禍。

梁文傑提到，跨境鎮壓目前未能被以法律規範，政府正在研議修正反滲透法等法規，如果行政院提出修正版本，期望朝野各政黨立委支持，把法律漏洞補起來；連帶先前提出已久的國安法修正案一起好好討論，「不要連審都不審」。

前台北市議員邱威傑（別名呱吉）在社群發文指出，網路名人陳之漢（別名館長）於2020年曾說要對中共領導人習近平妻子彭麗媛做出不禮貌動作，同年他即遭到槍擊，「有沒有可能，館長才是跨境鎮壓第一人？」

梁文傑認為，這個推測不能夠說完全不合理，當時大家對於跨境鎮壓事實的存在沒有概念，相信當時也沒有往這個方向偵查。這個案子應該是已經結案了，如果有新的證據可以再提出來，由於陸委會不是司法單位，所以沒有進一步的評論。

新北地檢署偵結相聲演員黃逸豪遭境外人士出資策畫假車禍傷害案，依涉犯重傷害未遂、違反個資法等罪嫌起訴5人。新北地檢署在新聞稿中提到，被告5人涉嫌接受暱稱「K」的大陸地區人士指示及資金挹注。媒體提問，陸委會界定該案為跨境鎮壓，如何確認「K」與中共有關。

梁文傑回應，間諜案或協助中共在台發展組織案等案件，檢調在偵辦時所找到的中國大陸上游，往往是使用化名，職務也有可能是偽造的，這些人不會用真名，也不會真的揭露其背後是哪個單位。