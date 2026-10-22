相聲演員黃逸豪一開始也不知遭跨境鎮壓 梁文傑：警察看臉書貼文才起疑

針對相聲演員黃逸豪日前因公開諷刺中共政權而遭假車禍攻擊，陸委會副主委梁文傑今（22）日透露，9月11日車禍發生時，連黃逸豪自己都不覺得這跟中共有關，車禍肇事人還跟他提出和解。直到警政署跨境鎮壓專案人員看到黃逸豪在臉書上的貼文後產生警覺，展開專案調查，最後才確定這個案子不是單純的車禍。

新北地檢署21日偵結黃逸豪遭假車禍攻擊案，查出一名暱稱「K」的大陸人士涉嫌以45萬元為報酬，委託台灣人士跟監、蒐集個資，並策畫假車禍阻止黃逸豪演出，依重傷害未遂、違反《個資法》等罪嫌起訴5人。

梁文傑22日下午在陸委會例行記者會上表示，這次案子之所以能夠偵破，是因為9月11日車禍發生時，就連黃逸豪一開始都不覺得這個跟中共有什麼關係，因為看起來像是車禍，肇事人還跟他要求和解，所以黃逸豪一開始根本沒有意識到這件事情跟跨境鎮壓有關係。

梁文傑指，政府成立跨境鎮壓平台後，大家的意識都提高了，警政署跨境鎮壓專案人員看到黃逸豪在臉書上的貼文後產生警覺，並呈報署長，之後就展開專案調查，同時由新北市警局偵辦，配合新北市永和分局、法務部調查局台北市調查處聯合偵查，最後才確定這不是單純的車禍。

梁文傑說，這也顯示經過這段時間的宣導，辦案人員或相關單位都開始對這類案子有所警覺，「有所警覺之後，你才會去follow後面到底有什麼蛛絲馬跡可言」，他也向警方、檢方還有調查局表達高度謝意。

媒體質疑，新北地檢署起訴新聞稿僅提及一名代號「K」的大陸人士，並未證明其具有中共官方身分，陸委會如何認定此案涉及中共跨境鎮壓？

梁文傑回應，過去類似案件，不管是間諜案、發展組織等案件，檢調最後查到的上游或來源，通常都是中國大陸某人，可能是化名，職務也可能是虛偽的。他說，早期很多法界人士認為，必須具體證明對方在中共哪個單位、擔任什麼職務，但近年這樣的認知開始改變，因為從事這類活動的人通常不會用真名，也不會透露所屬單位。

至於跨境鎮壓相關修法進度？梁文傑表示，對於《反滲透法》修法，目前並不是沒有共識，而是希望修法更周延，以免掛一漏萬，「這個應該會很快就會提出來」。

梁文傑也呼籲，國民黨立委傅崐萁、羅智強都對黃逸豪事件表示高度憤慨，希望未來行政院提出相關修法時，朝野立委都能支持，並一併討論目前還躺在立法院內政委員會的《國安法》修正案，「不要連審都不審」。

另，針對前台北市議員呱吉（邱威傑）質疑館長（陳之漢）2020年遭槍擊，是否也可能涉及跨境鎮壓？梁文傑回應，「呱吉的這個推測我不能夠說完全不合理」，但當時大家對跨境鎮壓基本上沒有概念，相信警方或檢方也沒有朝這個方向偵查。他說，案件應已結案，如果有新的證據可以再提出來，但陸委會並不是司法單位，所以沒有進一步的評論。