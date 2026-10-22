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拒絕張凌赫來台！梁文傑：他主動積極配合統戰 非身不由己

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸影星張凌赫今年6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影
大陸影星張凌赫今年6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

陸委會拒絕陸劇《逐玉》影星張凌赫來台，理由之一是「曾多次PO文貶損我國」，但與陸委會副主委梁文傑4月曾說「言論不是來台審核標準」的說法產生矛盾。梁文傑今天解釋，當時認為張凌赫可能是「身不由己」，但他6月在國台辦安排下到海峽論壇演講，「把統戰語言運用的相當熟練，看起來是主動積極配合」。

張凌赫來台申請遭拒的消息，是在大陸國台辦21日記者會上經大陸官媒環球時報提問、發言人張晗回應後曝光。陸委會則說明3點理由，包括張凌赫曾多次PO文貶損我國地位、曾到海峽論壇演講，以及本次申請來台的目的不明確。

針對來台目的不明確，梁文傑22日在記者會上進一步說明，邀請單位一方面說要舉辦張凌赫的見面會，同團卻又邀請20多名產業界人士，說要舉辦兩岸影音產業交流座談會。邀請單位沒有說明見面會是否售票，又說活動若有盈餘要捐給公益團體，政府因此不太清楚此案是商業活動、交流活動，還是公益活動。

不過，梁文傑4月曾針對張凌赫過去在微博上發文稱「台灣從來不是一個國家」等內容回應稱，「不會因為他曾經發過這個，就說他可不可以來，這個不是我們審查的標準」。

對此，梁文傑表示，自己4月時的看法是「張凌赫可能是身不由己要配合做這些事情，所以當時這個（PO文）不是我們判斷他能不能來台的標準」，但6月國台辦特別安排他到海峽論壇演講，「我特別觀察，他把這些統戰的語言運用得相當熟練，看起來不是身不由己，而是主動積極配合」。

他續指，包括這一次邀請案，政府與主辦單位都沒有對外公開，台灣媒體也不曉得，「那為什麼國台辦就會知道？而且是主動安排媒體在記者會放出這個消息，顯然背後是有人在安排這個事情」，「我們講不能夠有統戰色彩，就是這個意思」。

至於政府是不是在收緊大陸藝人來台的限制？梁文傑稱，政府的態度一致，歡迎兩岸人民交流，但是不能夠成為統戰活動、不能染上統戰色彩。至於張凌赫本人，「我們會觀察他日後還有沒有類似的言行，如果觀察一段時間以後沒有，以後有人要邀請他再來，當然還有機會。青山綠水，有緣還能再見。」

張凌赫 梁文傑 統戰 陸委會

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