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五中全會前夕 蔡奇舊部、北京副市長夏林茂落馬

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
中央紀委國家監委網站22日公告，北京市委常委、副市長夏林茂涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。圖／取自百度
中央紀委國家監委網站22日公告，北京市委常委、副市長夏林茂涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。圖／取自百度

中共即將召開五中全會之際，中央紀委國家監委網站22日公告，北京市委常委、副市長夏林茂涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。成為今年以來第56名官宣落馬的「中管幹部」。

夏林茂最後一次公開亮相的時間是10月14日。據北京市政府網站，北京市委書記尹力當天會見美國沃爾瑪公司全球總裁兼執行長弗納（John Furner），夏林茂作為市領導參加會見。

公開資料顯示，夏林茂出生於1970年5月，現年56歲，江蘇建湖人，清華大學建築技術科學專業研究生畢業，工學博士，高級工程師。

夏林茂長期在北京工作，曾任北京市規劃委詳細規劃處副處長，市規劃委房山分局黨組成員、副局長（主持工作）、黨組書記、局長，市規劃委朝陽分局黨組書記、局長，市規劃委（首規委辦）副主任，市委辦公廳副主任、市委督查室主任（兼），石景山區委副書記、副區長、代區長、區長，密雲區委書記，東城區委書記等職。被視為時任北京市委書記蔡奇的舊部。

財新網報導，夏林茂在北京市規劃委工作期間，恰逢北京舉辦2008年奧運會，他參與了奧運場館集中用地規劃設計、奧林匹克公園、五棵松文化體育中心規劃的徵集和評選，也參與了北京中心地區朝阜大街的城市設計工作。

夏林茂主政東城區時，正值北京中軸線申遺的全面加速階段。東城區先後完成社稷壇、太廟、天壇公園、皇史宬等重點文物內居民的騰退工作，2020年啟動了鐘樓修繕工程和永定門御道遺址保護工作，完成了宏恩觀主體建築騰退和皇史宬院內環境整治等重點任務。

2021年夏林茂升任北京市委常委、教育工委書記。2022年10月當選第二十屆中央候補委員。2023年，夏林茂任北京市委常委、常務副市長。

北京市政府網站顯示，夏林茂負責市政府常務工作，負責發展改革、財政、應急管理、外事（港澳）、統計方面工作，協助負責規劃、審計方面工作。

北京 五中全會 蔡奇

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