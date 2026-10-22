誰在破壞台海和平？陸委會民調逾半指責任在中共

陸委會副主委梁文傑今（22）日在記者會宣布最新兩岸議題民調結果，顯示52.3%民眾認為是中共在破壞台海和平。針對媒體詢問，這一比例較5月民調增加約5個百分點，梁文傑說，近5個月來中共海警船、科研船及民兵船在台灣東部海面活動增加，加上近期一連串跨境鎮壓案件，民眾心裡都有感受。

據陸委會22日下午發布的新聞稿，陸委會公布民調結果，調查顯示台灣人民支持政府兩岸政策立場、強化自我防衛及反制跨境鎮壓等作為；堅決反對中共「和平統一、一國兩制」之政治主張。

陸委會表示，民調顯示，92%民眾支持「台灣的未來，必須由2300萬人民共同決定」的主張；86.5%民眾支持「台灣現在最重要的是維持台海和平穩定現狀」；78.8%民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，80.6%支持政府增加國防預算、強化自我防衛，80.2%支持政府修法，防範中共透過境外人士在台違法犯罪。

陸委會指出，52.3%民眾認為是中共在破壞台海和平；88.3%民眾不同意接受「和平統一、一國兩制」，失去自由民主也沒有關係；另有49.3%民眾認為，中共實施新的出入境管理規定，可限制當事人出境，會影響赴中國大陸的意願。

陸委會強調，多數民眾不接受被中共統治的「和平統一」及失去自由民主的「一國兩制」，反對中共破壞台海和平之作為，呼籲中共當局應務實面對台灣主流民意及兩岸互不隸屬的客觀事實，停止對台脅迫施壓，在對等、尊嚴的原則下，與我民選合法政府透過不設前提的溝通對話、化解分歧，承擔維護台海及區域和平的共同責任。

本項調查是陸委會委託益普索市場研究公司，在115年10月15日至17日、19日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,073份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。

記者會上有媒體追問，今年5月民調有47%民眾認為是中共在破壞台海和平，10月上升至52.3%，增加約5%，這5個月來有哪些因素導致這5%的上升？

梁文傑回應，這5個月以來有一些很明顯的事情，「中共在我國台灣東部海面派出了很多的海警船、科研船、民兵船等」，這些案例都增多了。

梁文傑說，最近爆出一連串所謂跨境鎮壓有關的案件，「這個也會讓大家覺得說誰在破壞和平，我想民眾心裡都會有感受」，所以這5個月來約5%的增長，「我覺得是蠻合情合理的」。