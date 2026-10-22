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菲擬深化與台灣合作保護海纜 陸外交部60要求恪守一中原則

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
菲律賓正探討與台灣深化合作，共同保護海底電纜，大陸外交部今天強調，在台灣問題上沒有灰色地帶，要求菲方應當以實際行動恪守一個中國原則。路透
菲律賓正探討與台灣深化合作，共同保護海底電纜，大陸外交部今天強調，在台灣問題上沒有灰色地帶，要求菲方應當以實際行動恪守一個中國原則。路透

菲律賓1名外交官21日表示，菲律賓正探討與台灣深化合作，共同保護海底電纜，以因應北京的灰色地帶活動，但也重申馬尼拉奉行「一中政策」。大陸外交部今天強調，在台灣問題上沒有灰色地帶，要求菲方應當以實際行動恪守一個中國原則。

央視新聞報導，10月22日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者問，「菲律賓稱正在同台灣尋求更深合作，保護海纜，並解決所謂的灰色地帶活動。儘管菲律賓堅持『一中政策』，中方有何回應？中方是否認為此類合作違反了一中原則？ 」

對此，毛寧表示，在台灣問題上沒有灰色地帶，菲方應當以實際行動恪守一個中國原則。她並聲稱，「中國台灣地區開展對外交往應當嚴格按照一個中國原則處理。」

路透報導，菲律賓駐美副大使卡里諾（Felipe F. Cariño III）21日在華府智庫新美國安全中心（CNAS）1場研討會上發表談話時，將海底電纜安全與南海緊張局勢連結，但未直接點名北京。

他指出，菲律賓正探討與台灣友人深化合作的可能性，並補充說將在「不影響一中政策前提下」推動相關合作。他說：「我們認為，這項合作將有助於⋯⋯處理我們這個地區的灰色地帶問題。」

被問及相關合作是否可能包括聯合巡邏，或追究破壞通訊船舶的責任時，卡里諾說，他並不清楚具體細節，但「我相信，這項合作持續發展，你提到的部分事項，可能確實正在實現」

菲律賓 海纜 毛寧

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