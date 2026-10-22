中共紀念「長征」90年 人民日報：「核心」是靈魂

中共紀念「長征」90年。中共官媒人民日報發表評論指稱，1935年遵義會議形成以「毛澤東為核心」的黨的第一代中央領導集體，「核心就是靈魂」是長征的啟示。

中共所稱的「長征」是第1次國共內戰後期，中共領導的中國工農紅軍因在第5次反圍剿戰爭中失利而潰逃，被稱為「戰略轉移」，自1934年10月紅軍主力自江西中央「蘇區」及南方「蘇區」出發，直到1936年10月抵達陝西北部，歷時2年。

中共官方藉由長征90年的時機，大力宣傳與強調「黨中央」的絕對領導、「（習）核心」的地位。人民日報署名「任仲平」的評論文章回顧長征的歷史，提到遵義會議是中共黨史上的轉捩點，確立以「毛澤東為核心」的黨的第一代中央領導集體。

文章接著稱，「核心就是靈魂、就是力量，思想就是旗幟、就是方向，這是長征勝利的重大啟示」。「黨中央集中統一領導是黨的領導的最高原則，這是黨史給出的重大結論」。

2021年中共19屆六中全會提出「兩個確立」，指的是「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。此被外界視為進一步強化習近平黨內領導地位。

文章稱，中共20大開始新征程。10月26日至29日，中共20屆五中全會將在北京召開，研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題，對於「鞏固黨的執政地位、實現黨的使命任務意義重大」。