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中共對台介選 學者：意在撕裂社會、激化對立

中央社／ 台北22日電

台灣九合一選舉將屆。學者葉耀元今天在一場座談會上表示，中共對台介選目的在於激化選民對立、撕裂社會、消磨社會信任感，造成人民不團結、不信任民主政治的結果。

亞洲政經與和平交流協會今天在台大醫院國際會議中心召開「中國介選的手法與台灣民主防衛」座談會，多名專家學者與會。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元於會上表示，中共對台介選是一個廣義的、囊括在對台認知作戰大範疇的行為，中共想要的介選效果不是使誰當選、使誰不當選，因為選舉結果從來不是花點錢、講點負面話術即可左右。

他提到，中共最大的介選目的在於，透過資訊作戰、認知操弄，激發有既定政治概念、政治偏好的選民產生兩極化對立，彼此消磨社會信任感，讓人民開始討厭彼此，對政治感到「非黑即白、藍綠一樣爛」。

葉耀元強調，中共透過介選手段，試圖讓人民不再信任民主，這些不信任感加大後，恐將延伸到國防政策、兩岸關係等重大議題的分裂上，倘若遇到更大的來自中共的威脅，社會分歧點將更高，台灣社會最後淪為不團結、不在意政治、可被操弄的環境。

「中共介選核心不是以每一次選舉為單位去看KPI（主要績效指標）的」，葉耀元說，該看的是中共長期對台認知作戰後，是不是造成台灣社會對立更嚴重、不同政治光譜者更不能接受彼此等情況。

葉耀元喊話，台灣需要「外國代理人專法」去處理台灣民主被破壞的行為。

台北市立大學全球戰略與民主韌性研究中心主任洪浦釗表示，中共21大會議將於明年召開，台灣九合一選舉結果將成為中共長期對台工作一次成效檢驗，中共確實有強烈政治誘因加大介選力道。

洪浦釗呼籲，政府必須加強國安、檢調及選務機關的情資整合，對於境外資金、第三方委託、異常地方動員及協同資訊操作進行查察；台灣應該提高境外介選的犯罪成本，守住選舉由台灣人民自主決定的民主原則。

中共 介選 中共對台 2026九合一選舉

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