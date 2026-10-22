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紀念長征90周年大會 習近平：堅持黨對軍隊的絕對領導、全面從嚴治黨

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸官方22日上午在北京人民大會堂舉行「紀念中國工農紅軍長征勝利90周年大會」。圖／截自央視
大陸官方22日上午在北京人民大會堂舉行「紀念中國工農紅軍長征勝利90周年大會」。圖／截自央視

中共於下周召開二十屆五中全會前夕，今日上午在北京人民大會堂舉行「紀念中國工農紅軍長征勝利90周年大會」。中共總書記習近平發表講話強調，必須加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，始終堅持黨對人民軍隊的絕對領導，如期實現建軍一百年奮鬥目標，且必須堅持黨的領導、加強黨的建設，持之以恆推進全面從嚴治黨。他還提到，必須勇於進行具有許多新的歷史特點的「偉大鬥爭」。

新華社報導，中共政治局其餘6名常委包括李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，以及大陸國家副主席韓正亦出席大會。此外，在北京的中央政治局委員、中央書記處書記，中央軍委副主席等，以及中央黨政軍群各部門和北京市主要負責官員，解放軍和武警部隊官兵代表等約3000人參加大會。

報導表示，習近平在講話中向領導紅軍創造長征歷史偉業的毛澤東、周恩來、朱德等老一輩革命家等致以崇高敬意，並指這一偉大勝利之路，「是依靠黨的正確領導走出來的，黨的正確領導和毛澤東同志核心地位的確立，對於紅軍長征勝利具有決定性意義」。

習近平強調，長征的歷史從未遠去，長征的路在不斷延伸。全面建成小康社會的第一個百年奮鬥目標已如期實現，「我們正在新征程上致力於全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」。

「新征程是充滿光榮和夢想的遠征，是黨和人民的新長征」，習近平指出，弘揚偉大長征精神、走好新的長征路，「必須堅守黨的理想信念宗旨，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想」；必須勇於進行具有許多新的歷史特點的「偉大鬥爭」，更好統籌發展和安全，以歷史主動精神克難關、戰風險、迎挑戰。

他並強調，「必須加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，始終堅持黨對人民軍隊的絕對領導，如期實現建軍一百年奮鬥目標，高質量推進國防和軍隊現代化。必須堅持黨的領導、加強黨的建設，持之以恆推進全面從嚴治黨，不斷實現黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高，確保黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心」。

據報導，大陸全國人大常委會委員長趙樂際主持大會時強調，「全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，弘揚偉大長征精神，走好新的長征路，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥。」

據央視釋出1分鐘的現場畫面，紀念大會於北京人民大會堂大禮堂舉行。2樓眺台掛著巨大的紅色橫幅，上寫「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，弘揚偉大長征精神，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥！」

大陸官方22日上午在北京人民大會堂舉行「紀念中國工農紅軍長征勝利90周年大會」，中共總書記習近平出席大會、發表講話。圖／截自央視
大陸官方22日上午在北京人民大會堂舉行「紀念中國工農紅軍長征勝利90周年大會」，中共總書記習近平出席大會、發表講話。圖／截自央視

習近平 中共 王滬寧

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