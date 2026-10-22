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烏克蘭外長會見中國大使 就推動和平方案交換意見

中央社／ 台北22日電

美俄中是否會舉行三方會談受到關注之際，烏克蘭外交部長西比哈21日會見了中國駐烏克蘭大使馬升琨，就推動俄烏戰爭和平解決方案交換意見，西比哈並稱期待北京發揮建設性作用。

烏克蘭外交部官網21日發布，西比哈（AndriiSybiga）當天在外交部會見馬升琨，重點討論烏中建交35週年加強雙邊對話；雙方特別關注在國際組織架構內的合作、發展政治聯繫、互訪、促進雙邊貿易以及擴大烏克蘭產品進入中國市場等議題。

烏克蘭外交部並表示，烏中雙方就中國可採取哪些措施推動盡快達成和平解決方案交換了意見。烏方期待北京發揮建設性作用。

中國駐烏克蘭大使館今天也發文，證實馬升琨21日應約會見西比哈，但僅提到雙方就中烏關係、兩國務實合作等交換意見。

美俄中3位領袖11月將出席在中國深圳市舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）先前引述消息人士報導，普丁9日致電川普時提出美俄中3國元首舉行三方峰會的構想，盼藉此峰會促成結束俄羅斯4年前對烏克蘭發動的戰爭，但是不會邀請烏克蘭參與。

克里姆林宮21日表示，俄羅斯總統普丁、美國總統川普和中國國家主席習近平的三方會談「正在籌備中」。川普先前已表示對三方會談的意願，但中國官方則尚未對此表態。

烏克蘭 和平 俄烏戰爭

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