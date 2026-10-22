快訊

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

蘇聯坦克開進布拉格！1968年老百姓如何面對巨變

聽新聞
0:00 / 0:00

九合一選戰倒數 陸委會副主委沈有忠：中共介選「從陰謀變陽謀」

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
由亞洲政經與和平交流協會主辦的「選戰倒數！中國介選的手法與台灣民主防衛」座談會，22日上午在台大醫院國際會議中心舉行，陸委會副主委沈有忠出席並發表致詞。記者張鈺琪／攝影
由亞洲政經與和平交流協會主辦的「選戰倒數！中國介選的手法與台灣民主防衛」座談會，22日上午在台大醫院國際會議中心舉行，陸委會副主委沈有忠出席並發表致詞。記者張鈺琪／攝影

隨著年底九合一選舉接近，陸委會副主委沈有忠今（22）日表示，中共介選力道愈來愈白熱化，過去軟硬兩手策略還會有所包裝，如今不論支持或打壓特定陣營，出手都更加直接，有些甚至透過法律作為包裝。他形容，中共介選從過去的「陰謀」變成「陽謀」，不僅更加直接，還披上法律外衣。

由亞洲政經與和平交流協會主辦的「選戰倒數！中國介選的手法與台灣民主防衛」座談會，22日上午在台大醫院國際會議中心舉行，沈有忠出席並發表致詞。

沈有忠致詞時指出，中共對台介選是整個對台政策的一環，同時也是縮影。中共對台一直都是軟硬兼施，使用胡蘿蔔與棍棒並用的方式，進行「促統、促融、反獨、反介入」，一方面透過惠台措施推動促統促融，另一方面則透過軍事脅迫、外交打壓，甚至跨境鎮壓等方式，進行反獨與反干涉。

他表示，在介選行為上也可以看到類似情況。軟的方式是針對特定候選人或陣營釋放選舉利多，幫助他們的選情；硬的方式則是，對中共不希望看到當選的陣營進行威迫或恐嚇，最近陸續出現的「跨境鎮壓」案例，也都可以看到介選的陰影。

沈有忠說，今年上半年開始，國台辦及相關對台系統就陸續釋放惠台措施，一直到6月海峽論壇，都有針對特定縣市的水果或農產品進行政治宣傳，釋放出「認同九二共識才有糖吃」的訊息，提供特定陣營作為選舉利多操作。

他提到，最近更看到中共使用棍棒等硬手段，「更赤裸、更直接地介入台灣的選舉活動」。例如2024年總統大選期間，中共透過軍機、軍艦擾台及認知作戰，操作「戰爭與和平」的選擇。今年九合一選戰中，也看到國台辦透過懲戒、公開點名等方式，針對企業家曹興誠、主持人蔡康永，以及台北市長參選人沈伯洋等人。他認為，目的就是要在台灣製造寒蟬效應，讓選民可能不敢公開表態，或讓選舉出現更多對立與分化。

沈有忠強調，中共過去採取軟硬兩手策略時，往往還會有所包裝或遮掩，如今不論支持或打壓，出手都更加直接，「有些甚至是用法律來作為包裝」，先透過法律制定，再將法律強加在台灣選舉過程中加以應用與恫嚇。他形容，從1996年台灣民選總統開始，中共介選從以前可能是「陰謀」，現在基本上可以說是「陽謀」。

此外，沈有忠表示，隨著科技進步，未來也不排除人工智慧（AI）介入台灣選舉，例如透過深度偽造影音，抹黑特定陣營候選人，或散播爭議訊息。他引用國安局22日在立法院進行專報的資料指出，截至今年9月，我國政府網路服務網平均每日遭駭客侵擾達258萬次，不排除是針對年底選舉進行資訊蒐集及網路作戰準備。

沈有忠最後說，政府將持續揭露中共各種介選做法，強化國安法制建置，尤其近期關注的跨境鎮壓問題，「顯然我們現在法律上來講還有一些漏洞」，未來會持續配合司法檢調體系，對在地協力者進行嚴格查辦與打擊，並呼籲民眾提高警覺，正確辨識中共各種介選手法。

陸委會 介選 2026九合一選舉 中共

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔡明彥：中共介選6大態樣 列管近百案 擬選前移送司法偵辦

國安局：中共網攻 7月破億次

查賄雙標⋯翁曉玲質疑對綠寬鬆 嚴查在野

相聲演員諷刺習近平遭「假車禍」撞傷 陸委會怒批跨國鎮壓：絕不寬貸！

相關新聞

九合一選戰倒數 陸委會副主委沈有忠：中共介選「從陰謀變陽謀」

隨著年底九合一選舉接近，陸委會副主委沈有忠今（22）日表示，中共介選力道愈來愈白熱化，過去軟硬兩手策略還會有所包裝，如今不論支持或打壓特定陣營，出手都更加直接，有些甚至透過法律作為包裝。他形容，中共介選從過去的「陰謀」變成「陽謀」，不僅更加直接，還披上法律外衣。

陸舉辦長征90周年紀念大會 習近平出席並發表談話

大陸官媒央視今天上午發布消息指，「紀念中國工農紅軍長征勝利90周年大會」今天上午在北京舉行，中共總書記習近平出席大會並發表講話，其餘6名中共政治局常委，與大陸國家副主席韓正亦出席大會。

讚北京「最親密可靠夥伴」 普亭晤陸總理李強：支持中方主辦APEC峰會

俄羅斯總統普亭預計11月赴大陸深圳出席亞太經合會（APEC）峰會，並與大陸國家主席習近平舉行今年第3度會晤前夕，普亭21日下午先在聖彼得堡會見大陸國務院總理李強，強調俄方支持中方主辦今年APEC峰會，並指大陸過去、現在和將來都是俄方最親密、最可靠的夥伴。

中共「長征」90周年 大陸軍媒：確保部隊堅決聽從習主席指揮

今年是中共「紅軍長征勝利90周年」，預料大陸官方今天將舉行紀念大會。中共軍媒《解放軍報》今亦刊發社論表示，一代人有一代人的長征，一代人有一代人的擔當。「新征程上，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，貫徹軍委主席負責制，弘揚偉大長征精神。」文章還說，要堅定不移全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，並確保部隊堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮。

台大陸生遭逐案 陸國台辦：對學生赴台意願有負面影響

台大一名陸生日前因在抖音發布「手捏賴清德」錯位照片，遭移民署驅逐出境，並管制五年不得來台。大陸國台辦發言人張晗昨批評民進黨政府，並示警此舉「不可避免會對大陸學生及家長赴台學習的意願產生負面影響」。

相聲演員辱習遭撞…陸委會譴責 新北檢要追幕後藏鏡人

相聲演員黃逸豪因公開諷刺中共總書記習近平，遭大陸人士涉嫌出資策劃「假車禍」撞傷。陸委會昨表示予以最嚴厲的譴責，並警告任何人接受中共或其協力者的指示、委託或利誘，參與或協助跨國鎮壓者，「我們必將依法究責、追緝到底，絕不寬貸！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。