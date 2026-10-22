九合一選戰倒數 陸委會副主委沈有忠：中共介選「從陰謀變陽謀」

隨著年底九合一選舉接近，陸委會副主委沈有忠今（22）日表示，中共介選力道愈來愈白熱化，過去軟硬兩手策略還會有所包裝，如今不論支持或打壓特定陣營，出手都更加直接，有些甚至透過法律作為包裝。他形容，中共介選從過去的「陰謀」變成「陽謀」，不僅更加直接，還披上法律外衣。

由亞洲政經與和平交流協會主辦的「選戰倒數！中國介選的手法與台灣民主防衛」座談會，22日上午在台大醫院國際會議中心舉行，沈有忠出席並發表致詞。

沈有忠致詞時指出，中共對台介選是整個對台政策的一環，同時也是縮影。中共對台一直都是軟硬兼施，使用胡蘿蔔與棍棒並用的方式，進行「促統、促融、反獨、反介入」，一方面透過惠台措施推動促統促融，另一方面則透過軍事脅迫、外交打壓，甚至跨境鎮壓等方式，進行反獨與反干涉。

他表示，在介選行為上也可以看到類似情況。軟的方式是針對特定候選人或陣營釋放選舉利多，幫助他們的選情；硬的方式則是，對中共不希望看到當選的陣營進行威迫或恐嚇，最近陸續出現的「跨境鎮壓」案例，也都可以看到介選的陰影。

沈有忠說，今年上半年開始，國台辦及相關對台系統就陸續釋放惠台措施，一直到6月海峽論壇，都有針對特定縣市的水果或農產品進行政治宣傳，釋放出「認同九二共識才有糖吃」的訊息，提供特定陣營作為選舉利多操作。

他提到，最近更看到中共使用棍棒等硬手段，「更赤裸、更直接地介入台灣的選舉活動」。例如2024年總統大選期間，中共透過軍機、軍艦擾台及認知作戰，操作「戰爭與和平」的選擇。今年九合一選戰中，也看到國台辦透過懲戒、公開點名等方式，針對企業家曹興誠、主持人蔡康永，以及台北市長參選人沈伯洋等人。他認為，目的就是要在台灣製造寒蟬效應，讓選民可能不敢公開表態，或讓選舉出現更多對立與分化。

沈有忠強調，中共過去採取軟硬兩手策略時，往往還會有所包裝或遮掩，如今不論支持或打壓，出手都更加直接，「有些甚至是用法律來作為包裝」，先透過法律制定，再將法律強加在台灣選舉過程中加以應用與恫嚇。他形容，從1996年台灣民選總統開始，中共介選從以前可能是「陰謀」，現在基本上可以說是「陽謀」。

此外，沈有忠表示，隨著科技進步，未來也不排除人工智慧（AI）介入台灣選舉，例如透過深度偽造影音，抹黑特定陣營候選人，或散播爭議訊息。他引用國安局22日在立法院進行專報的資料指出，截至今年9月，我國政府網路服務網平均每日遭駭客侵擾達258萬次，不排除是針對年底選舉進行資訊蒐集及網路作戰準備。

沈有忠最後說，政府將持續揭露中共各種介選做法，強化國安法制建置，尤其近期關注的跨境鎮壓問題，「顯然我們現在法律上來講還有一些漏洞」，未來會持續配合司法檢調體系，對在地協力者進行嚴格查辦與打擊，並呼籲民眾提高警覺，正確辨識中共各種介選手法。