陸舉辦長征90周年紀念大會 習近平出席並發表談話

大陸官媒央視今天上午發布消息指，「紀念中國工農紅軍長征勝利90周年大會」今天上午在北京舉行，中共總書記習近平出席大會並發表講話，其餘6名中共政治局常委，與大陸國家副主席韓正亦出席大會。

央視報導，「紀念中國工農紅軍長征勝利90周年大會」22日上午在京舉行。中共總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表重要講話。中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，以及大陸國家副主席韓正出席大會。

據央視釋出1分鐘的現場畫面，紀念大會於北京人民大會堂大禮堂舉行。2樓眺台掛著巨大的紅色橫幅，上寫「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，弘揚偉大長徵精神，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥！」

香港明報早前指，本次紀念大會規格超高。按慣例，在北京的中共中央政治局委員等領導人都將出席，北京各界群眾代表、解放軍官兵代表等約3,000人參加。

現場畫面顯示，中共中央軍委副主席張升民亦坐在台上。鏡頭也拍到國台辦主任宋濤、中央國安辦常務副主任孫衛東等人亦出席活動。

1934年10月，中共領導的工農紅軍在國民黨軍隊追剿下，自江西等地出發，展開「兩萬五千里長征」，橫跨十多省，歷時2年，1936年10月抵達陝西北部。經重新集結，中共1949年於大陸建政。