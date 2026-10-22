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中俄總理聯合公報提到北極航道 及「支持中國政府實現國家統一舉措」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國務院總理李強（左）21日在聖彼得堡俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理第31次定期會晤，會晤後，兩國總理簽署「中俄總理第31次定期會晤聯合公報」。新華社
大陸國務院總理李強（左）21日在聖彼得堡俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理第31次定期會晤，會晤後，兩國總理簽署「中俄總理第31次定期會晤聯合公報」。新華社

大陸國務院總理李強，21日在聖彼得堡與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）共同主持中俄總理第31次定期會晤，並共同簽署聯合公報，提到將進一步推動兩國經貿合作全面穩定提質升級。雙方商定持續推動能源基礎建設互聯互通，共同保障跨境能源通道安全可靠運作，並將促進北極航道貨運量和中俄港口間北極航道班次數量穩步增長，增強北極航道競爭力。

根據新華社22日凌晨發布的「中俄總理第31次定期會晤聯合公報」，內容還提到，雙方將始終在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定地相互支持。雙方強調聯合國大會第2758號決議權威性不容質疑和挑戰；俄方重申恪守一個中國原則，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中國政府維護國家主權和領土完整、實現國家統一所採取的舉措。

根據聯合公報，在經貿領域，雙方商定擴大向對方國家市場出口農產品的規模與種類，恢復已暫停的兩國水產品企業資質及批准兩國水產品企業在對方國家註冊。

此外，在中俄總理定期會晤委員會北極航道合作分會框架內擴大協作，促進北極航道貨運量和中俄港口間北極航道班次數量穩步增長，增強北極航道競爭力；推動開展極地船舶建造領域互利合作，對中俄開展北極合作的企業給予協助。並在北極理事會等相關多邊平台進行建設性合作，維護高緯度地區和平與穩定。

聯合公報還提到，中俄商定發展中俄國際道路運輸，擴大危險貨物運輸品類，並且加強中國—俄羅斯—歐洲班列互利合作，並共同致力於中蒙俄經濟走廊建設。聯合公報還提到，「個別國家、國家間機制採取單方面行徑，阻礙國際航運，威脅全球供應鏈和海運貿易穩定，（中俄）雙方對此表示關切」。

雙方商定，中俄總理第32次定期會晤將於2027年舉行。具體時間、地點和形式將透過外交管道另行商定。

中俄 北極 總理

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