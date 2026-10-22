中共「長征」90周年 大陸軍媒：確保部隊堅決聽從習主席指揮

今年是中共「紅軍長征勝利90周年」，預料大陸官方今天將舉行紀念大會。中共軍媒《解放軍報》今亦刊發社論表示，一代人有一代人的長征，一代人有一代人的擔當。「新征程上，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，貫徹軍委主席負責制，弘揚偉大長征精神。」文章還說，要堅定不移全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，並確保部隊堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮。

香港明報報導，大陸官方預料於22日在北京人民大會堂舉行「紀念紅軍長征勝利90周年大會」，規格超高，大陸國家主席習近平將發表講話。包括人民日報、解放軍報當天均刊發相應主題社論。

《解放軍報》22日發表題為「弘揚偉大長征精神，奮進強國強軍新征程」的社論提及，「長征是中國共產黨和紅軍譜寫的壯麗史詩。這場勝利宣告了國民黨反動派消滅中國共產黨和紅軍的圖謀徹底失敗，宣告了中國共產黨和紅軍肩負著民族希望勝利實現了北上抗日的戰略轉移，實現了中國共產黨和中國革命事業從挫折走向勝利的偉大轉折。」

文章表示，「長征勝利90年來，中國共產黨團結帶領全國各族人民，不斷推進革命、建設、改革偉大事業，進行了一次又一次波瀾壯闊的偉大長征，奪取了一個又一個舉世矚目的偉大勝利。」

文章還提及，新征程是新的長征，前進道路上，還有許多「雪山」、「草地」需要跨越，許多「婁山關」、「臘子口」需要征服。全軍要堅定理想信念，樹立革命理想高於天的崇高追求，「毫不動搖堅持和加強黨對軍隊的絕對領導，堅定不移全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，加強理論武裝，深化思想整風，抓好常態化政治整訓，打牢官兵聽黨話、跟黨走的思想根基，確保部隊堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮。」

文章還說，「要緊緊扭住備戰打仗不放鬆，堅持戰鬥力這個唯一的根本的標準，大抓實戰化軍事訓練，加快發展先進戰鬥力，堅定靈活開展軍事鬥爭，以更強大的能力、更可靠的手段，有效捍衛國家主權、安全、發展利益。並要以只爭朝夕的精神推進國防和軍隊現代化。」

文末指，一代人有一代人的長征，一代人有一代人的擔當。「新征程上，讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，深入貫徹習近平強軍思想，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，貫徹軍委主席負責制，弘揚偉大長征精神。」