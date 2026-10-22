薔琵颱風逼近 陸最新預測：可能從台灣東北部沿海擦過

薔琵颱風持續逼近，中央氣象署已經發布海上颱風警報，預計22日下午發布陸上颱風警報。而根據大陸方面預測，薔琵向台灣靠近的同時，強度持續減弱，但不排除在台灣東北部沿海擦過的可能性。未來24小時，台灣東北部部分地區將出現250至300毫米的特大暴雨。

大陸中央氣象台22日上午6點繼續發布颱風藍色預警。大陸中央氣象台表示，薔琵颱風中心22日早晨5點位於台北東南方向約750公里的海面上，中心附近最大風力達16級（每秒55公尺），中心最低氣壓為930百帕，七級風圈半徑350至500公里，十級風圈半徑150至210公里，十二級風圈半徑80至90公里。

大陸中央氣象台說，預計薔琵將以每小時15至20公里的速度向西北方向移動，逐漸向台灣東北部沿海靠近，強度繼續減弱，將於23日夜間進入東海南部海域後轉為偏北方向移動，24日夜間在浙江東部近海轉向東北方向移動，並趨向日本西南部沿海，之後變性為溫帶氣旋；也不排除在台灣東北部沿海擦過的可能性。

大陸中央氣象台發布大風預報，指22日上午8點至23日8點，受冷空氣和薔琵颱風共同影響，東海大部海域、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、南海東北部海域將有6至8級大風、陣風9至10級，其中，台灣海峽、台灣以東洋面和巴士海峽的部分海域風力有9至11級、陣風12至14級。

降水預報方面，22日上午8時至23日8時，台灣北部和東部將有大到暴雨，台灣東北部部分地區有大暴雨，局地特大暴雨，雨量將達250至300毫米。