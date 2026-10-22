相聲演員辱習遭撞 陸委會譴責 新北檢要追幕後藏鏡人

相聲演員黃逸豪因公開諷刺中共總書記習近平，遭大陸人士涉嫌出資策劃「假車禍」撞傷。陸委會昨表示予以最嚴厲的譴責，並警告任何人接受中共或其協力者的指示、委託或利誘，參與或協助跨國鎮壓者，「我們必將依法究責、追緝到底，絕不寬貸！」

黃逸豪先前在相聲演出中諷刺並辱罵習近平，其後演出場地被潑糞，今年九月騎機車外出時，遭男子黃家慶開車撞傷，檢警查出背後竟有個由境外人士出資、境內人員分工策劃及執行的跨境鎮壓集團。

檢警調查，暱稱「Ｋ」的大陸人士因不滿黃逸豪言論，涉嫌以四十五萬元報酬，委託鄭博軒蒐集黃個資，要求讓其「斷手斷腳」。新北地檢署昨依重傷害未遂及違反個資法等罪嫌，起訴集團成員黃家慶、鄭博軒、游幃捷、范崇豪、廖本城五人並求處重刑，幕後藏鏡人則另案偵辦中。

陸委會昨日下午發布新聞稿稱，政府鄭重警告，任何人接受中共或其協力者的指示、委託或利誘，參與或協助跨國鎮壓者，我們必將依法究責、追緝到底，絕不寬貸！民進黨發言人吳崢昨指出，這起事件的本質，已經近乎恐怖主義式的跨國鎮壓，所有台灣人民都絕對不能接受。陸委會副主委梁文傑昨則在個人threads帳號發文表示「相關法制實有增修之必要」。