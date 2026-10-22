快訊

薔琵發布海警！東北部、東南部、巴士海峽列警戒範圍 估明午後發陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

相聲演員辱習遭撞 陸委會譴責 新北檢要追幕後藏鏡人

聯合報／ 記者張鈺琪蔣永佑蔡晉宇／台北—新北連線報導
曾在表演中諷刺習近平的相聲演員黃逸豪，今年9月騎車外出購物時遭人開車撞傷。聯合報系資料照
曾在表演中諷刺習近平的相聲演員黃逸豪，今年9月騎車外出購物時遭人開車撞傷。聯合報系資料照

相聲演員黃逸豪因公開諷刺中共總書記習近平，遭大陸人士涉嫌出資策劃「假車禍」撞傷。陸委會昨表示予以最嚴厲的譴責，並警告任何人接受中共或其協力者的指示、委託或利誘，參與或協助跨國鎮壓者，「我們必將依法究責、追緝到底，絕不寬貸！」

黃逸豪先前在相聲演出中諷刺並辱罵習近平，其後演出場地被潑糞，今年九月騎機車外出時，遭男子黃家慶開車撞傷，檢警查出背後竟有個由境外人士出資、境內人員分工策劃及執行的跨境鎮壓集團。

檢警調查，暱稱「Ｋ」的大陸人士因不滿黃逸豪言論，涉嫌以四十五萬元報酬，委託鄭博軒蒐集黃個資，要求讓其「斷手斷腳」。新北地檢署昨依重傷害未遂及違反個資法等罪嫌，起訴集團成員黃家慶、鄭博軒、游幃捷、范崇豪、廖本城五人並求處重刑，幕後藏鏡人則另案偵辦中。

陸委會昨日下午發布新聞稿稱，政府鄭重警告，任何人接受中共或其協力者的指示、委託或利誘，參與或協助跨國鎮壓者，我們必將依法究責、追緝到底，絕不寬貸！民進黨發言人吳崢昨指出，這起事件的本質，已經近乎恐怖主義式的跨國鎮壓，所有台灣人民都絕對不能接受。陸委會副主委梁文傑昨則在個人threads帳號發文表示「相關法制實有增修之必要」。

演員 習近平 潑糞 中共 陸委會 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

相聲演員諷刺習近平遭「假車禍」撞傷 陸委會怒批跨國鎮壓：絕不寬貸！

又見跨境鎮壓！相聲演員黃逸豪遭假車禍撞傷 新北檢起訴5人求重刑

影／跨境鎮壓！相聲演員黃逸豪諷刺中共慘遭撞 車禍、警逮人畫面曝光

中共涉跨境鎮壓攻擊演員黃逸豪 蔣萬安：嚴厲譴責

相關新聞

打臉梁文傑？「逐玉」張凌赫來台遭拒 陸委會：多次貶損我國

兩岸交流再添一樁紛爭。大陸官方昨披露，主演電視劇逐玉「武安侯」一角的大陸藝人張凌赫近期申請赴台遭到拒絕。大陸國台辦發言人張晗敦促民進黨當局摒棄政治操弄。陸委會則說否決的理由包含張凌赫「曾多次PO文貶損我國地位」，對岸也曾安排他到海峽論壇演講，本次申請來台目的也不明確。

台大陸生遭逐案 陸國台辦：對學生赴台意願有負面影響

台大一名陸生日前因在抖音發布「手捏賴清德」錯位照片，遭移民署驅逐出境，並管制五年不得來台。大陸國台辦發言人張晗昨批評民進黨政府，並示警此舉「不可避免會對大陸學生及家長赴台學習的意願產生負面影響」。

相聲演員辱習遭撞 陸委會譴責 新北檢要追幕後藏鏡人

相聲演員黃逸豪因公開諷刺中共總書記習近平，遭大陸人士涉嫌出資策劃「假車禍」撞傷。陸委會昨表示予以最嚴厲的譴責，並警告任何人接受中共或其協力者的指示、委託或利誘，參與或協助跨國鎮壓者，「我們必將依法究責、追緝到底，絕不寬貸！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。